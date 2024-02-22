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刷新近14年紀錄 大陸百城新房去化周期達22.9個月

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸房市調研機構易居研究院最新發布《2024年1月中國百城庫存報告》顯示，庫存去化周期即存銷比為22.9個月，創下2010年有數據監測來歷史新高。（中新社）
大陸房市調研機構易居研究院最新發布《2024年1月中國百城庫存報告》顯示，庫存去化周期即存銷比為22.9個月，創下2010年有數據監測來歷史新高。（中新社）

大陸房市調研機構易居研究院最新發布《2024年1月中國百城庫存報告》顯示，百城新房庫存規模為50,255萬平方公尺，較上期增加0.5%，年增-4.2%，年增率已連續12個月下降；庫存去化周期即存銷比為22.9個月，創下2010年有數據監測來歷史新高。有分析表示，2024-2025年大陸全國將處於去庫存階段，「樓市壓力很大」。

從城市級別來看，截至1月底，大陸全國百城中一、二、三四線的新建商品住宅庫存總量分別為3,480萬、24,406萬和22,369萬平方公尺，月增率增速分別為-2.5%、-0.7%和0.0%，年增率增速分別為6.0%、-6.9%和-2.5%。整體而言，一線城市供貨能力相對強，而二三線城市偏弱。

易居研究院總裁嚴躍進分析，春節前後各地樓市寬鬆政策出台頻率高，市場預期也在積極調整，去庫存面臨更好的環境，項目去化將迎來拐點，2024年房地產市場具有企穩向好的發展基礎。

另一來自同策研究院的報告顯示，2014-2023年間，大陸商品住宅銷售規模為132億平方公尺，期間有198億平方公尺的土地出讓，無形中增加66億平方公尺的潛在庫存。

在上述基礎上，大量城市廣義庫存去化周期超過3年以上，像長春、重慶、大連、瀋陽等城市廣義庫存去化周期就達6年以上，就算是在熱門的長三角熱門地區，南京也需要3.4年、蘇州2.54年。

另一方面，民眾買房偏好產生轉變，2023年二手、一手成交比從2022年的0.77上升至1.06，絕對值發生實質逆轉。同策研究院分析，隨著二手房供應上量漲價跌、需求上行政干預下的稅費優惠、購房人群增多等趨勢下，二手房優勢會更加明顯，也將加速對新房市場的擠佔，二手房對新房的替代效應也會更加明顯。

一線城市 二手房 庫存 房地產

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