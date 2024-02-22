聽新聞
test
0:00 / 0:00

世銀再迎陸籍高管 張文才任副行長

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
世界銀行20日宣布，任命張文才擔任世銀常務副行長兼首席行政官。（圖／取自大皖新聞）
世界銀行20日宣布，任命張文才擔任世銀常務副行長兼首席行政官。（圖／取自大皖新聞）

世界銀行廿日宣布，任命中國籍的張文才為世銀常務副行長兼首席行政官，負責機構策略、規劃、預算、資訊科技服務及制裁體系等。

澎湃新聞報導，張文才現任中國進出口銀行副行長，並擔任國際財務報告準則基金會受託人。張文才先前曾擔任中國農業發展銀行副行長、亞洲開發銀行副行長、中國財政部國際財金合作司司長等職務，擁有豐富的發展領域工作經驗。

近年來，隨中國在國際經濟、金融領域地位不斷提高，中國籍經濟學者、高管出任國際金融機構管理層屢見不鮮。

世銀於二○一六年一月十一日，任命首位中國籍常務副行長兼首席行政官楊少林，主管世界銀行的機構策略、預算、風險管理、廉政、員工職業操守、資訊化等業務。

此外，來自台灣的林毅夫也曾任世銀首席經濟學家兼負責發展經濟學的高級副行長。另，朱民曾任國際貨幣基金（ＩＭＦ）副總裁，金立群曾任亞洲開發銀行副行長。

世銀 國籍

延伸閱讀

春節沒過完雲南農民工返滬復工「種一輩子地 想出來多賺點錢」

陸股暴跌！招商銀行前行長受賄 內線交易獲利22億被判死緩

落實在地關懷 黑松捐贈300萬修繕八卦山牌樓完工

高市府大同醫院與超商 為全中運選手打造營養支援計畫

相關新聞

世銀再迎陸籍高管 張文才任副行長

世界銀行廿日宣布，任命中國籍的張文才為世銀常務副行長兼首席行政官，負責機構策略、規劃、預算、資訊科技服務及制裁體系等。

廣東降稅費 製造、中小企業受益

根據大陸國家稅務總局廣東省稅務局消息，2023年廣東地區（不含深圳，下同）新增減稅降費及退稅緩費1562億元（人民幣，下...

義烏電商 上月交易額逾350億元

連日來，浙江義烏多處商貿場所陸續開工，爭搶開門紅。2月20日，在義烏北苑街道電商園區倉庫，數十名工人熟練地打包商品，一個...

台商二代創業 助台企赴陸發展

「來大陸後收穫最大的是幫助一些企業發展起來，不只是在財務上獲得回報，更看到了他們的夢想得到實現。」近日在北京聊起登陸經歷...

年輕上班族 熱中省錢省心養生

28歲的上班族王飛最近發現了一個周末解壓休閒好去處：社區醫院按摩室。

北京產業地圖 促進互補發展

北京市發展和改革委員會20日發布《北京市產業地圖》，清晰勾勒北京市產業現狀和布局，服務和引導經營主體精準布局、項目快速落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。