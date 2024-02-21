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世銀再迎中國籍高管 張文才任常務副行長兼首席行政官

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
世界銀行20日宣布，任命張文才擔任世銀常務副行長兼首席行政官。（圖／取自大皖新聞）
世界銀行20日宣布，任命張文才擔任世銀常務副行長兼首席行政官。（圖／取自大皖新聞）

世界銀行20日宣布，任命中國籍的張文才為世銀常務副行長兼首席行政官，負責機構策略、規劃、預算、資訊科技服務及制裁體系等。

澎湃新聞報導，張文才現任中國進出口銀行副行長，並擔任國際財務報告準則基金會受託人。張文才先前曾擔任中國農業發展銀行副行長、亞洲開發銀行副行長、中國財政部國際財金合作司司長等職務，擁有豐富的發展領域工作經驗。

近年來，隨著中國在國際經濟、金融領域地位不斷提高，中國籍經濟學者、高管亮相國際金融機構管理層屢見不鮮。

世銀於2016年1月11日，任命首位中國籍常務副行長兼首席行政官楊少林，主管世界銀行的機構策略、預算、風險管理、廉政、員工職業操守、資訊化等業務。

此外，來自台灣的林毅夫也曾任世銀首席經濟學家兼負責發展經濟學的高級副行長。另，朱民曾任國際貨幣基金（IMF）副總裁，金立群曾任亞洲開發銀行副行長。

世銀 國籍

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