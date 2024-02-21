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星巴克推紅燒肉口味拿鐵 陸網友嘆：多一片肉乾貴100元

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸星巴克推紅燒肉口味拿鐵，引發不少討論。（圖／取自梨視頻）
大陸星巴克推紅燒肉口味拿鐵，引發不少討論。（圖／取自梨視頻）

大陸星巴克在新年開工後，推出期間限定的「紅燒肉拿鐵」，主打將咖啡、牛奶、豬肉、醬油等味道融合在一杯裡，但要價人民幣68元（約合新台幣300元），有網友指出，多加一片豬肉乾就貴人民幣30元（新台幣132元）。

這款正式名稱為「年豐鹹香拿鐵」的新產品，是大陸星巴克為迎接龍年而推出的「臻選年味特調咖啡」系列，全大陸僅25家「臻選門市」有賣，且只賣到本月27日，售價人民幣68元。

大陸星巴克官方微博介紹，此款咖啡是「紅燒肉風味醬和濃縮咖啡融合」，加入牛奶後，再以紅燒肉風味醬拉花點綴，並配上一塊豬肉乾。

星巴克2月5日發布的微博貼文說：「臘月二十六，殺豬燉年肉」，年豐鹹香拿鐵「將傳統年俗融入咖啡，創造意想不到的鹹甜風味」。

對於星巴克這款新產品，有網友表示，可以允許拿鐵與紅燒肉「同時存在胃裡，但不能同時出現在嘴裡」。也有很多人質疑售價太高，批評星巴克1杯拿鐵人民幣38元，加一片豬肉乾就貴人民幣30元，「根本是詐騙」，自己「買個人民幣6元的豬肉乾放上去不就好了」。

還有網友表示，這個價格夠他「吃一盤紅燒肉，再到瑞幸咖啡買2杯拿鐵」。瑞幸是大陸星巴克頭號競爭對手，去年9月曾推出茅台酒口味的「醬香拿鐵」，一度引發風潮。

九派新聞報導，年豐鹹香拿鐵在網路上引發議論後，大陸星巴克表示，此新口味拿鐵很受歡迎，詢問率高，在武漢的門市甚至已經賣完，而顧客的反應是，此拿鐵「風味比較獨特，口感綿密順滑」。

有實際品嘗過的消費者認為，紅燒肉味道不夠明顯，而豬肉乾屬於偏甜的口味，喝完後，杯底好像還有類似培根的碎屑。

星巴克 燒肉 豬肉

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