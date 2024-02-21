消博會新奇特 招展已近9成
第四屆中國國際消費品博覽會組委會秘書處表示，本屆展會招展進度已完成近90%，近50個國家和地區的數千件展品確認參展。
中新社報導，第四屆消博會由中國商務部和海南省人民政府共同主辦，計劃於4月13日至18日在海南省海口市舉辦。本屆展會繼續加大對國際頭部消費品品牌的招商招展力度，廣泛邀請國際品牌攜「新奇特」消費精品參展。
愛爾蘭將擔任本屆消博會主賓國。據悉，展區將結合愛爾蘭優勢產業，圍繞洋酒、農產品、購物街區、旅遊推廣、生命健康等板塊設計，並策劃配套活動。
目前新加坡OSIM傲勝、德國卡赫、華熙生物、科大訊飛等中外企業已確認參展。德國卡赫大中華區總裁唐曉東表示，今年是第二次參展，將打造200平方米創意展台，展示旗下全系列家用產品和解決方案，發布多款專為中國市場研發的創新產品。
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