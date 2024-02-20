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這個電池不怕冷 寧德時代神行超充電池將量產

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
寧德時代神行超充電池在黑龍江黑河-20℃的寒冷環境中，也能實現24分鐘內將電量從20%充至80%。圖／取自寧德時代官網
寧德時代神行超充電池在黑龍江黑河-20℃的寒冷環境中，也能實現24分鐘內將電量從20%充至80%。圖／取自寧德時代官網

電動汽車在冬天續航力大減，主要原因是動力電池在低溫下運作狀況不佳，但寧德時卻發表一款不怕冷的電池，測試在零下20度C的低溫下在24分鐘內可以將電量從20%充電到80%。

全球動力電池龍頭寧德時代20日宣布，寧德時代神行超充電池將量產，日前在冬季電池性能測試中，即便在黑龍江黑河-20℃的寒冷環境中，該電池也能實現24分鐘內將電量從20%充至80%。

寧德時代神行超充電池將首發裝載在奇瑞汽車的新款中大型SUV車型星紀元ET，神行超充電池是全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池，在常溫條件下可以實現充電10分鐘內，車輛續航400公里。

寧德時代工程師表示，北方的電動車用戶，終於可以跟冬天充不進去電，冬天充電慢說再見了。

大陸北方的冬天，許多車主都會將電動汽車停在零下溫度的戶外，但第二天遇到低溫環境就無法啟動。測試者將搭載神行超充電池的車輛停在黑龍江的冰面上進行12小時的靜置，第二天在-28℃的環境中，車輛也正常啟動。

此外，通常電動汽車的電量20%以下時，放電功率會大幅度的衰減，導致冬季用車加速變慢。在零下25攝氏度的環境中，測試顯示寧德時代神行電池在低溫虧電狀態下，零百加速達到5.46秒。

除了電池在冬季的動力性能，為了確保電池的安全性能，圍繞新能源汽車涉水、自燃等用車風險，星紀元ET也對神行超充電池進行了一系列測試。

據星途星紀元介紹，針對涉水風險，首先在開發階段，星紀元ET進行了嚴苛的防水密封測試，電池系統經過36小時綜合振動工況後再沉水24小時保證電池包不進水，超出國標48倍，防水等級達到IP68。

其次，星紀元ET還進行了0攝氏度與60攝氏度水溫12個循環切換的沉水試驗，冷熱衝擊測試後電池「滴水未進」，最後，星紀元ET電池包的超級防水表現在行業首創的-30℃ 24小時浸泡冰封極限挑戰中也得到了充分驗證，電池包經過長達60分鐘的低溫浸泡後，外觀完好、氣密性和絕緣性檢測均與浸泡前一致，重新安裝到車輛上依然可以正常工作。

2023年8月，寧德時代正式發表神行超充電池，其創新源於超電子網正極、石墨快離子環、超高導電解液、超薄SEI膜、高孔隙率隔離膜等創新技術的應用。 2023年12月，神行超充電池獲得歐洲著名獨立汽車評委會AUTOBEST組委會頒發的AUTOBEST最佳技術獎，成為全球首個獲得該獎項的動力電池產品。

低溫 寧德時代 電動汽車

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