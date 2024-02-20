兆元活水 助廣東產業升級

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

2月18日，農曆龍年新春假期後的首個工作日，廣東省高質量發展大會在深圳舉行。數據顯示，廣東2023年製造業企業和科創企業獲得融資支持1.2兆元（人民幣，下同）；共有66家廣東企業在大陸境內外上市，實現境內直接融資1.06兆元，位居中國大陸第一，金融活水正加碼賦能廣東產業科技高質量發展。

中新社報導，在廣東省高質量發展大會的金融分會場上，金融賦能科技高質量發展簽約儀式舉行。金融機構與科技企業簽約了160多個項目，涉及高端裝備製造、高端半導體、新能源和新材料技術、積體電路、雲計算、生物醫藥等領域。

據悉，廣東商業銀行已設立188家科技支行，將金融服務觸點延伸至科技企業的家門口。至2023年末，廣東高新技術企業貸款餘額突破2.2兆元，同比增長22％；科技型中小企業貸款餘額超過3200億元，同比增長23％。廣東還有近2700家創投和私募投資機構，管理金額突破2.5兆元。

2023年，廣東金融業增加值實現1.24兆元，同比增長7.1％；廣東的本外幣存款餘額35.1兆元，同比增長8.9％。同時，廣東省證券交易額完成300兆元；全年實現保費收入6556億元，科技保險提供風險保障超過1.5兆元。

廣東 餘額 高端

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