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陸股龍年開紅門！ 滬指早盤漲近1%，逾百股漲停

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸A股龍年迎「開門紅」，兩市超過4,500檔個股上漲，逾百股漲停。（路透）
大陸A股龍年迎「開門紅」，兩市超過4,500檔個股上漲，逾百股漲停。（路透）

陸股市龍年首個交易日，A股全線高開。滬指開盤上漲0.72%，深成指漲1.55%。整體來看，滬深兩市呈普漲態勢，上漲個股超過4,500家，漲停個股更超過百檔。

從盤面上來看，旅遊股表現亮眼，三特索道、*ST凱撒漲停，教育、傳媒、軟體、網路漲幅居前；AI應用題材活躍，ChatGPT、算力方向領漲。不過，在券商、貴金屬、保險、銀行等行業上走勢較弱。

據第一財經報導，國泰君安表示，考慮到陸股前期中小市值板塊的深度調整，以及歷史低位的兩融擔保比例水準，高風險偏好投資者預期修正已基本結束，微觀交易結構出清帶來的「交易底」已經得到確認。1月超預期的信貸需求、資本市場監管優化以及活躍資本市場對於流動性的呵護或將帶來投資者情緒的改善與空頭回補，節後短期反彈窗口有望延續。

招商策略則認為，「隨著流動性衝擊逐漸化解，市場可望逐漸築底回升，A股走成類似2016年的機率進一步加大。」

至於在配置方面，中金公司提到，人工智慧應用在視訊領域的突破相關板塊可能有所表現，年初至今較為低迷的科技成長類股，電子、電腦、通訊等有望短期佔優。

陸股

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