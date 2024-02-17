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陸未引進猴痘疫苗 自主研發mRNA疫苗將進入臨床試驗

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中國疾控中心16日發表最新報告披露，大陸自主研發的猴痘mRNA疫苗即將進入臨床試驗。圖為紐約一名醫護人員正在準備施打一針猴痘疫苗。(美聯社)
中國疾控中心16日發表最新報告披露，大陸自主研發的猴痘mRNA疫苗即將進入臨床試驗。圖為紐約一名醫護人員正在準備施打一針猴痘疫苗。(美聯社)

大陸自2022年9月檢出首例猴痘輸入病例後，迄今皆未批准外國猴痘疫苗輸入，中國疾控中心16日發表最新報告披露，大陸自主研發的猴痘mRNA疫苗即將進入臨床試驗。

中疾控發表一篇題為《猴痘疫苗的研發現狀與進展》的綜述報告指出，疫苗接種是預防猴痘最有效的手段，目前，全球範圍內仍然沒有專門針對猴痘的預防疫苗獲批，為了應對當前的猴痘疫情，迫切需要一種更安全、更有效和高度特異性的猴痘疫苗。

報告表示，大陸已有多家生物藥企以及科研機構開展了猴痘疫苗的研發工作，主要研發類型為複製缺陷型猴痘減毒活疫苗及猴痘mRNA疫苗。其中，進展較快的是中國生物疫苗研發團隊

據介紹，中國生物開發了三種針對猴痘的候選mRNA疫苗VGPox1-3，VGPox1-3具有獨特的抗原設計，在免疫小鼠上可強烈誘導抗痘病毒特異性抗體，較現有減毒活病毒疫苗更為安全，而且免疫後能夠更早地產生預防病毒的中和抗體。

此外，中山大學附屬第七醫院研發團隊開發出多價猴痘mRNA疫苗，攻毒實驗顯示能夠100%保護小鼠免受痘病毒攻擊，且多種指標證實其安全性良好。

不過報告又稱，「現階段猴痘疫苗的研究進展仍然面臨著一些挑戰」，包括實驗進展緩慢、缺乏臨床試驗數據，以及與猴痘疫苗的當前變異和特異性相關等系列問題，但「相關動物實驗的結果增強了我們對新一代猴痘預防和治療疫苗研發成功的信心」。

大陸2022年9月檢出首例猴痘輸入病例，並於去年9月將猴痘納入乙類傳染病進行管理。

報告指出，自2022年以來，全球已報告了多例猴痘感染者死亡案例，主要為免疫力低下的愛滋病毒感染者等。去年6月以來，大陸也先後出現多起猴痘散發病例，數量仍在上升。

團隊 猴痘 疫苗

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