大陸台商春節活動 邱太三：盼兩岸以談判代替對抗

陸委會主委邱太三今（16）日上午出席「2024大陸台商春節活動」致詞表示，總統當選人賴清德在競選期間、當選感言都一再強調，會延續過去蔡總統的所謂「維持現狀」的基本路線，希望兩岸未來能彼此共同負起亞太和平、台海安全穩定的共同責任，雙方也能在和平對等、平等對話的基礎之上，以談判代替對抗。

「2024大陸台商春節活動」疫情後首次回歸圓山大飯店舉辦，現場席開約35桌，大陸各地台商會長約250人與會。蔡英文總統、海基會董事長李大維、陸委會主委邱太三、經濟部長王美花出席活動並致詞。

就兩岸新局，邱太三致詞時指出，總統當選人賴清德在競選期間、選後當選感言提到，一定會延續蔡總統「維持現狀」的基本路線。他表示，希望兩岸未來能彼此共同負起亞太和平、台海安全穩定的共同責任，雙方也能在和平對等、平等對話的基礎之上，以談判代替對抗。

邱太三表示，當前包含大陸、國際經營環境產生很大變化，相信經濟部、財政部在2018年提出的「投資台灣三大方案」可以協助台商進行新的全球佈局，也對大陸的情勢重新思考。他強調，政府絕對是台商最好的「娘家」，政府在台商各項需求與反應上，一定會極盡各種模式盡力來推動。

邱太三提到，去年在大陸有三場國際性大型體育賽事，包含成都世大運、杭州亞運、杭州亞帕運，要特別感謝當地台商、台青協調資源，支援在地活動，也動員當地台胞、台青到場加油，讓活動順利圓滿，並贏得佳績。

另外，陸生於今年2月1日起正式納入健保，邱太三指出，目前已有847位陸生拿到健保卡，未來只要陸生在台就學期間需要健保，都會給予一一照顧，他也向台商會長在陸生納保概念啟發上表達感謝。

邱太三也向海基會舉辦各式活動表達感謝，包含在大陸台商學校舉辦各式座談會，或是舉辦大陸台商子女夏令營，並在去年首辦冬令營，持續落實政府照顧台商子女教育的政策。

他表示，海基會扮演著政府與台商的橋樑，特別是與各地地方政府的聯繫，讓台商能夠了解台灣各縣市的投資資源，以便台商佈局上的思考。