美國杜克能源 停用寧德時代電池

美國國會施壓下，美國公用事業杜克能源日前向路透證實，他們計畫停止使用安裝在美軍陸戰隊最大基地內的中國大陸寧德時代製造儲能電池，並逐步淘汰民用專案中的寧德時代產品。

這項決定宣布之際，美國高階官員正警告大陸政府相關駭客鎖定美國有網路連線的基礎設施。

路透去年十二月報導，國會議員和專家對於寧德時代和大陸政府的關聯感到憂心後，杜克能源已暫時切斷北卡州陸戰隊基地勒強營一個專案的寧德時代電池連線。永久停用寧德時代電池，是美中戰略競爭影響兩國企業的最新事例。

杜克能源電池相關決策，可能影響公用事業供應鏈，並對大陸製造商主導的儲能市場產生寒蟬效應。

杜克能源對路透表示，「我們與政策制定者和美國海軍部合作，已決定停用勒強營的寧德時代電池儲能系統，換成國內或盟國供應商。在二○二七年之前，我們將自願不再使用寧德時代電池儲能科技」，並稱「本公司支持強大的美國供應鏈」。

消息人士表示，儘管杜克能源高階主管告訴員工，他們對電池安全性有信心，但要處理國會的擔憂。

一位熟悉勒強營專案的人士說，杜克能源沒有直接與寧德時代簽約，而是透過第三方供應商購買電池。

路透指出，任何廣泛避免使用陸製電池的舉措，都可能使公用事業陷入嚴重的供應困境。