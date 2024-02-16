大興機場 成京津冀發展新引擎

近年來，北京大興國際機場為京津冀地區的經濟社會發展和對外開放發揮作用，成為京津冀協同發展的新引擎，助力京津冀成為中國式現代化建設的先行區、示範區。

以大興機場為中心點，京津冀「一小時交通圈」基本形成。大興機場空地聯運體系持續完善，陸續投運草橋、涿州、固安、廊坊4座城市航站樓，提供從「家門口」到「登機口」的一站式便捷出行服務。

新華社報導，截至2023年9月，大興機場共有54家中外航司入駐運營。2023年，大興機場口岸出入境旅客突破200萬人次。截至2023年12月31日，大興機場2023年度保障進出港航班29萬餘架次，保障旅客3940萬餘人次。

截至2023年底，大興機場臨空經濟區內累計新增註冊企業近萬家，其中包含美國波士頓諮詢公司、美國空氣產品公司、沙特（沙烏地阿拉伯）達蘭卡集團等世界500強企業。

「京津冀協同發展極大地推進了城市間資本、產業、人才等的交流與協同，大興機場臨空經濟區所在的區位具有很強的輻射效應，便於我們整合京津冀城市群的科技、產業、人才等優勢資源。」沙特達蘭卡地產集團中國區總經理郭建成說。

郭建成說，大興機場臨空經濟區在產業定位上涵蓋了生物醫藥、高端製造、國際航空等優勢先進產業，這與公司業務的定位相契合，有利於公司業務的開展。

結合「雙自貿」的功能定位和特色特點，大興機場臨空經濟區聚焦貿易便利化、金融開放創新等重點領域，開展京津冀範圍內的首創性、差別化探索，推進制度創新實踐，提升國際要素的融通能力和區域經貿的活躍程度。

針對離岸貿易真實性難以判定的痛點，大興機場臨空經濟區搭建了京津冀地區首個新型國際貿易公共服務平台—「京貿興」平台，整合和運用境內外數據，輔助金融機構實現對企業離岸貿易交易背景的快速核查，助力提升結算融資的審核效率。

北京新航城智慧生態技術研究院相關負責人郭曉惠說，自2022年7月上線以來，截至去年該平台已為17家銀行開立賬號，為50餘家貿易企業提供核查服務，累計貿易結算額超20億美元。

為充分釋放「雙自貿」制度效能，京冀兩省市積極轉變政府職能，充分下放審批權限，創新優化審批流程。兩地政府將300餘項省（市）級、市（區）級行政審批權力下放至大興機場臨空經濟區，集中行使審批職能、提供「一站式」政務服務。