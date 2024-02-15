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大陸強烈譴責我海巡執法釀2死 陸委會：深表遺憾

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會15日就大陸漁船在金門海域翻覆，導致2死，表示「深表遺憾」，但要求大陸主管單位對類似行為加以約束。（圖／聯合報系資料照片）
陸委會15日就大陸漁船在金門海域翻覆，導致2死，表示「深表遺憾」，但要求大陸主管單位對類似行為加以約束。（圖／聯合報系資料照片）

大陸漁船14日在金門海域附近，因為越界捕撈，被我方海巡人員執法過程中，導致船隻翻覆，有2名大陸船員死亡，大陸國台辦強烈譴責，對此陸委會15日強調，發生不幸「我方深表遺憾」，但也要求大陸主管單位對類似行為加以約束。

對於大陸漁船因為拒檢蛇行導致船隻翻覆，4人落海、其中2人死亡，陸委會15日發布新聞稿，提到「本案經初步調查，我海巡人員係依法執行職務，過程並無不當」。

陸委會強調，歷年來，「極少數對岸民眾越界採取抽砂、炸魚、毒魚及棄置海漂垃圾等各種破壞海洋生態作為，雖經我方呼籲加強治理，惜均未見改善」。

陸委會還提到，近日多艘次陸籍漁船更不斷進入我方限制或禁止水域，趁年節期間捕撈高價值魚類，嚴重侵害我方漁民權益及沿岸居民生活。「我方民眾屢屢提出檢舉並要求主管機關依法執行驅離作為，海巡人員為維護民眾權利加強執法，責無旁貸」。

陸委會最後指出，「對於本次陸籍船員拒絕配合我方執法工作，發生不幸事件，我方深表遺憾，也希望陸方主管單位能對對岸民眾類似行為加以約束」。

此前，國台辦發言人朱鳳蓮14日晚間，向我方表示強烈譴責，並「強烈要求台方立即查明事件真相，協助遇難漁民家屬妥善處理善後事宜」。朱鳳蓮要求，「要尊重兩岸漁民在台灣海峽傳統漁區作業的歷史事實，確保大陸漁民人身安全，切實杜絕此類事件再度發生」。

海巡 漁民 陸委會

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