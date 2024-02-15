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陸房企債務危機延燒 華南城恐違約 股價重挫

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

年後大陸房企債務危機接踵而來，總部位於深圳的華南城昨（14）日發布公告稱，因流動資金日趨緊張，預期不會支付兩筆9日、12日到期票據利息，將觸發債務違約。並稱可能導致破產或其他形式重組。受到該消息影響，華南城港股昨（14）日一度重挫47.6%。

華南城表示，近年來因外部因素變化，該公司銷售不及預期，現金流只能保證日常經營所需，公司流動資金日趨緊張。因此，該公司在債務上面臨著非常大的還本付息壓力。「我們自2022年以來採取了各種積極措施，並成功將境外美元債進行了幾次展期。但公司經營以及資金狀況未能及時改善。」

華南城並表示，上述違約可能觸發其他債務項下的違約事件，進而導致無法履行未償還債務項下的付款義務，從而對業務、經營及財務狀況造成重大不利影響，包括可能導致破產或其他形式的重組。

華南城稱，集團持續積極尋求融資，並努力產生充足的現金流量以履行財務承諾，以償還2月未支付利息和2月未支付強制贖回款項。目前正在考慮不同的選擇，包括但不限於徵求同意、債務重組計劃和交換要約，並在適當時候向市場更新。

債務危機 利息 財務

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