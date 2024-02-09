陸1月CPI年減0.8% 連4月衰退

大陸國家統計局昨天（八日）公布一月消費者物價指數（ＣＰＩ）年減百分之零點八，已經連續四個月出現衰退，且是十四年來最大跌幅，大陸官方強調，這是受到去年春節錯月高基數影響。不過，華爾街日報及英國金融時報皆認為，大陸已經連續四個月處於通縮區域。

新華社報導，大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟分析，一月ＣＰＩ年減幅擴大，主要是去年春節位於一月，加上同期疫情防控轉變後消費需求增加，導致去年對比基數較高所致。

董莉娟表示，若按月來看，一月全國ＣＰＩ月漲百分之零點三，連續兩個月上漲，扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ月漲百分之零點三，漲幅與近十年同期平均水平相當；年漲百分之零點四，保持溫和上漲。

綜合外媒報導，銀保資產管理公司首席經濟學家張智威稱，一月ＣＰＩ數據顯示中國大陸面臨持續通縮壓力，當局需要迅速採取行動，避免通貨緊縮預期，民眾因預期價格將持續走低，而延後購物，這將拖累整體消費並波及企業。

在中國ＣＰＩ「籃子」商品中，食品占比較高。一月食品價格年降百分之五點九，其中豬肉、鮮菜和鮮果價格分別下降百分之十七點三、百分之十二點七和百分之九點一，合計影響ＣＰＩ下降約零點七八個百分點，占ＣＰＩ降幅九成多，是帶動ＣＰＩ下降主要因素。

大陸國家統計局昨天也同步公布一月生產者物價指數（ＰＰＩ）年減百分之二點五，降幅有收斂，董莉娟表示，受國際大宗商品價格波動、大陸國內部分行業進入傳統生產淡季等因素影響，一月ＰＰＩ降幅比去年十二月收窄零點二個百分點；月減百分之零點二，降幅比十二月收窄零點一個百分點。

具體來看，一月受國際市場原油、有色金屬等大宗商品價格波動影響，大陸國內石油和天然氣開採業價格月降百分之零點八，石油煤炭及其他燃料加工業價格月降百分之一點七，降幅均有收窄。