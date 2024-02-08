股災後 吳清接掌中證監 易會滿免職

大陸股市近期跌宕起伏，導致投資人信心潰散，中共中央則於昨日晚間突然宣布撤換中國證監會主席，免去易會滿職務，改由上海政法委書記吳清接任。這也是大陸國家主席習近平任內，連續第三位任內遭免職的證監會主席，其中肖鋼同樣是在二○一五年陸股爆發股災後，於二○一六年遭撤換。

對於證監會換將能否提振股市仍有待觀察，市場高度關注陸股今天兔年封關表現。

自二○二一年以來，陸股就開始了連續三年的震盪走跌，上證綜指日前更一度跌至二六三五點的近五年新低，迫使證監會近期頻頻出手，包括限制放空，同時要求中央匯金公司等「國家隊」進場救市。

在官方強力出手護盤下，陸股本周二結束六連跌，其中上證綜合指數周二上漲了百分之三點二，更創下近兩年來最大單日漲幅。陸股三大指數昨日持續收紅。

彭博周二曾報導，習近平計畫與市場監管人員會面，討論市場狀況和近期的政策舉措。新華社即於昨晚報導這項人事異動消息。

吳清現年五十九歲，在上海為官十餘年，曾於二○一六年五月至二○一七年十二月擔任上海證券交易所理事長、黨委書記，此後曾任上海市副市長等職。

第一財經指出，吳清被業內認為是專家型官員，曾參與主編《中國證券史》一、二兩卷，記述一九七八年至二○○七年卅年間中國證券市場的主要史實。第一財經稱，吳清的證券監管經歷，早在證券市場建立初期就已經開始。

另據財新網報導，二○○五年，吳清任證監會「風險處置辦公室」主任，負責處置出現嚴重風險的證券公司及證券業的綜合治理，獲得很好的口碑；二○○九年三月，吳清調任證監會基金部一把手，嚴打基金經理等關鍵人士利用未公開資訊交易股票，從而違法獲利，嚴打「老鼠倉」。

對於易會滿遭撤換，微博上不少大陸網友表示：「大快人心，支持中央決定」；「不換才奇怪，給國家完成多大損失」。但也有網友留言同情易會滿，稱「股民需要有個撒氣的地方，只能他出來背鍋了。」