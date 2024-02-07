金融時報：中芯最快今年量產5奈米

知情人士透露，儘管美國持續圍堵，中芯國際已擴大七奈米晶片製程的產能，並且預計最快今年開始以五奈米製程，為華為製造新一代智慧手機處理器。

英國金融時報報導，中芯國際已在上海建立新的半導體生產線，將量產由華為設計的新晶片。知情人士透露，中芯計畫利用現有的美國和荷蘭製造設備，以更精密的五奈米晶片製程，生產華為旗下海思半導體所設計的麒麟系列晶片，將用於華為高階智慧手機。

熟悉計畫的人士說：「憑藉新的五奈米，華為在升級新款旗艦手機和資料中心用晶片方面進展順利。」

儘管五奈米晶片仍落後於目前最先進的三奈米製程，但此舉顯示中國大陸半導體業發展續有進展，不受美國出口管制的限制。

華為去年八月推出的Mate 60 Pro高階智慧手機搭載七奈米處理器，令業界和分析師相當意外。Canalys的研究顯示，這款手機讓華為上季在中國大陸的出貨量增加近百分之五十，且大受消費者歡迎。

同時，兩位知情人士透露，中芯已擴大當前七奈米的產能，為華為生產更多的麒麟處理器和人工智慧（ＡＩ）繪圖處理器。

在分析師和業界專家眼中，華為的七奈米昇騰910b晶片是輝達ＡＩ處理器之外極有潛力的選項。

不過，中芯代工晶片的計價比台積電同等級五奈米和七奈米高出四到五成，良率也不到台積電的三分之一。知情人士說，在美國和盟邦緊縮對先進晶片製造設備的出口管制後，中芯要擴大產量的阻礙已大幅增加。