閩投資4.28兆 吸引台企登陸

大陸福建正全力以赴穩投資。福建省發展和改革委員會5日通報，確定今年度省重點項目1593個，總投資4.28兆元（人民幣，下同），年度計畫投資6807億元。

中新社報導，從此次公布的1593個福建省重點項目可見，福建將適度超前布局新基建，交通和能源仍是福建穩投資的重要領域。新建漳州至汕頭高速鐵路（福建段）、新建龍岩至龍川鐵路武平至梅州段（福建段）、漳州核電1-4號機組、寧德霞浦核電基地、華能霞浦核電基地廠外綜合配套工程等項目均將加快建設。

新年伊始，福建多地重大項目密集開工建設。1月2日，廈門市組織2024年新年開門紅重大項目集中開工活動，63個重大項目開工，總投資達1152億元。2月4日，新建漳州至汕頭高速鐵路全線開工。

當前，福建作為台胞台企登陸第一家園的磁吸效應持續顯現，多個涉台項目被列入福建省重點項目，將推動閩台產業融合集聚發展。

福建擁有大陸最多的涉台經濟園區。目前，福建正積極推動涉台經濟園區提檔升級。從福建省重點項目名單可見，泉州台商投資區海山大道建設工程、漳州台商區至龍文區過境段公路附屬配套工程（台商區段）、福州（台商）萬洋眾創城項目等將加快建設。

福建農林大學經濟與管理學院工商管理系主任鄭義認為，這些項目加快建設，將進一步完善涉台經濟園區的基礎設施，優化台胞台企入閩創新創業的投資環境。