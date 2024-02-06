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中芯國際上季獲利年減54.7%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中芯國際。聯合報系資料照片
中芯國際。聯合報系資料照片

大陸晶圓代工巨頭中芯國際6日晚間在港交所公告2023年第4季財報，其中行業庫存較高，去庫存緩慢，且同業競爭激烈影響，淨利年減54.7%至1.75億美元（新台幣55億元）。營收年增3.5%至16.78億美元左右，

中芯國際2023年未經審核的全年淨利潤為9.02億美元，年減50.4%。2023年未經審核的全年銷售收入為63.2億美元，年減13%，毛利率為19.3%，基本符合公司年初的指引。年底折合8吋月產能為80.6萬片，年平均產能利用率為75%。

中芯國際表示，過去一年，半導體行業處於週期底部，全球市場需求疲軟，行業庫存較高，去庫存緩慢，且同業競爭激烈。受此影響，集團平均產能利用率降低，晶圓銷售數量減少，產品組合變動。

此外，集團處於高投入期，折舊較2022年增加。以上因素一起影響了集團2023年度的財務表現。

2023年第4季資本開支為23.41億美元，全年資本開支約為74.7億美元。預計2024年資本開支規模與2023年相當。

中芯國際2023年資本開支超過當年銷售額，主要原因是中芯國際在同行減少開支之時，依然大幅擴大規模，各地多個專案開工，晶片投資規模巨大。

中芯國際預計2024年第1季銷售收入與上季相比持平到增長2%，毛利率預計在9%到11%之間。

從收入來源來看，各地區的營收貢獻占比總體變化不大，比較意外的是上季中芯國際中國區營收占比為80.8%，較第3季的84%小幅下滑；而美國區的占比則從12.9%提升至15.7%，但仍然遠不及上年同期的25.3%；歐亞區占比從3.1%提升至3.5%。

從晶圓應用類別看，智慧手機和電腦/平板仍然是中芯國際最重要的營收來源，上季占收入比重分別達到了30.2%和30.6%，緊跟在後的是消費電子的22.8%、智慧家居的8.8%，以及汽車/工業的7.6%。

後三項類別中使用的多是技術門檻較低的晶片，且利潤率也相對更低。但過去一年由於手機、PC需求不振，中芯國際大量轉向這些低階晶片訂單以支撐營收。有分析師認為，對這些元件目前的低迷需求，給中芯國際的利潤率帶來了壓力。

按晶圓尺寸分類，第4季12吋晶圓營收占比為74.2%，8吋晶圓營收占比為25.8%。從產能來看，中芯國際8吋晶圓約當量月產能，由2023年第3季的153萬片增加至2023年第4季的167萬片。第4季產能利用率為76.8%。

中芯 半導體 庫存

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