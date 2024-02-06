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國家隊出手撐盤 陸股三大股指翻紅 深證成指漲逾3%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中央匯金6日表態將擴大ETF範圍，激勵A股三大指數由黑翻紅。此為示意圖。（路透）
中央匯金6日表態將擴大ETF範圍，激勵A股三大指數由黑翻紅。此為示意圖。（路透）

陸股6日集體大幅低開，隨後在中央匯金公司發布公告稱，已於近日擴大ETF增持範圍，並將持續加大增持力度、擴大增持規模，陸股三大指數隨即翻紅，深證成指漲幅更逾3%。

陸股持續疲弱，大陸官方則是護盤動作頻頻。隸屬於「國家隊」的中央匯金公司在陸股6日開盤後發布公告稱，「中央匯金公司充分認可當前A股市場配置價值，已於近日擴大交易型開放式指數基金（ETF）增持範圍，並將持續加大增持力度、擴大增持規模，堅決維護資本市場平穩運行。」

6日10時45分左右，上證綜指上漲1.0%，報2,729點；深證成指上漲3.46%，報8,242點；滬深300上漲2.03%，報3,264點。

澎湃新聞引述wind數據顯示，滬深兩市上漲個股逾1,700檔，但下跌個股仍超過3,500檔。截至發稿，北向資金淨流入約人民幣11億元。ETF早盤成交活躍，三檔中證1000ETF放量明顯。

面對當前陸股投資信心不足，中國證監會繼5日密集發聲，揚言將嚴打惡意做空，要讓膽敢違法操縱、惡意做空者「傾家蕩產、牢底坐穿」。

不過， 大陸中信證券指出，當前A股再次陷入流動性循環連鎖「負反饋」的過程中，這與中國經濟基本面及外部因素擾動關係都不大，交易生態惡化才是主因。2月是阻斷「負反饋」或風險持續釋放的重要觀察期，須有強有力的外力干預或扭轉預期的實際政策措施，才能修復市場信心。

ETF 指數 陸股

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