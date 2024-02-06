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人行降準 陸港股市不領情

經濟日報／ 記者陳政錄／綜合報導

中國人民銀行降準2碼救經濟措施昨（5）日生效，但陸港股市仍持續走低，大陸證監會午間出招，強調推動股票質押風險化解，促A股午後反彈，但最後滬深兩市仍以逾1%的跌幅作收，其中，上證綜指跌1.02%，勉強守住2,700關口續創近四年低點，深證成指跌1.13%，兩市均為連續第二天下跌。

A股將在8日封關，春節前最後一周，人行行長潘功勝上月底宣布，降準2碼，向市場提供長期流動性約人民幣1兆元（約新台幣4.4兆元），昨日人行還逆回購釋出人民幣1,000億元資金。

但在日前公布1月官方製造業PMI仍低於榮枯線，新公布的民間版財新服務業PMI低於預期等影響下，A股昨天延續上周五跌勢，早盤上證綜指一度跌破2,700關口，最低至2635.09點，跌幅達3.48%，深成指、創業板指數一度跌4.62%、4.35%。

大陸證監會昨天中午罕見以「答記者問」方式，強調採取有力措施防範股票質押風險；大陸國家金融監督管理總局也發布日前召開座談會的內容，提出凝聚金融監理工作共識，堅定不移中國特色金融發展之路。受此影響，A股三大指數午後一度翻紅，但後續力道不足。

上證綜指 指數

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