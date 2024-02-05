超慘！ 大陸旅行社去年接待入境旅客不及2019年一成

外國遊客不到中國了？根據中國旅遊研究院發布的報告，2023年，港澳台居民出入境中國大陸的人次已恢復到2019年的81%，但外國人出入境人次僅恢復到36%。其中，商務等剛性需求市場的恢復顯著快於觀光休閒，而全大陸旅行社去年接待入境遊客人數還不到2019年的一成。

中國旅遊研究院發布4日發布的《中國入境旅遊發展報告（2023-2024）》指出，2023年伴隨疫情管理政策的調整，中國逐步放開與疫情相關的所有入境限制，中國入境旅遊在沈寂三年後全面重啟，步入恢復通道。

2023年，大陸逐步調整疫情管控政策及入境通關手續，但直至去年11月1日才取消入境旅客海關健康申明卡的申報要求。至此，中國入境通關程序才算完全恢復到疫前常態化。

根據大陸國家移民管理局的數據，2023年，大陸全國移民管理機構查驗港澳台居民和外國人出入境總人次恢復到2019年的67%。但中國旅遊研究院指出，去年大陸入境旅遊恢復呈現不均衡特徵：港澳台市場的恢復顯著快於外國人市場。

官方數據顯示，2023年，港澳台居民出入境人次已恢復到2019年的81%，但外國人出入境人次僅恢復到36%，其中全國旅行社接待的入境遊客人數更僅恢復到2019年的一成不到。

展望2024年，報告稱，中國入境旅遊的恢復前景較為樂觀。初步估計，2024年，外國人入境市場可望恢復到2019年的五成，港澳台入境市場實現全面恢復。

為提振入境旅遊，去年底起，中國大陸已單方面開放多國免簽入境，主要包括：去年12月1日，大陸給予法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞等六國試行單方面免簽政策；今年1月15日宣布給予瑞士單方面免簽待遇；1月17日宣布給予愛爾蘭單方面免簽待遇。

另，2月9日起，大陸與新加坡互免簽證；3月1日起，大陸與泰國互免簽證。