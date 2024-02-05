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陸智慧手機銷量 華為再奪冠

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
華為Mate70手機預計9月發表。（美聯社）
華為Mate70手機預計9月發表。（美聯社）

市場調研機構Counterpoint Research昨天發布，根據Counterpoint中國大陸智慧手機周銷量模型追蹤的最新數據，大陸手機品牌華為在今年的前兩周，擊敗了美國蘋果手機，坐上大陸智慧手機銷量第一的位置。這也是華為因二○一九年遭美國制裁以來，在銷售節節衰退下，首次重獲冠軍寶座。

綜合陸媒報導，Mate 60系列是華為近期成功關鍵。此外其強大品牌忠誠度及HarmonyOS操作系統的成功推出也成為助力。

Counterpoint Research在報告中提及，去年大陸高端智慧手機市場成長百分之廿七，蘋果憑藉其在去年上半年出色表現，保持市場領先地位。然而，從去年第三季開始，蘋果市占率開始被華為和其他大陸品牌蠶食。

Counterpoint Research還稱，儘管華為強勢回歸，但市場競爭依然激烈。小米、OPPO、vivo等大陸品牌也在高端市場上不斷推出新機型，挑戰蘋果和三星等國際巨頭。

品牌 美國 高端

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