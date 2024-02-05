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Z世代買年貨 保健商品成長大

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

臨近春節，通過直播電商@=選購年貨，正成為Z世代迎接龍年的儀式感。在這份年貨清單裡，除了有水果、堅果等傳統年貨，還有黃金珠寶、戶外鞋服、保健品等新晉頂流。

中新社報導，「小時候過年最期待除了收紅包，就是跟著家人趕集買年貨，滿滿噹噹的年貨也象徵著豐收一年。」來自浙江金華的90後黃諾說，隨著長大步入職場以後，全家買年貨的重擔就移交到了自己身上。

這些天，黃諾忙著在各個直播間竄來竄去做年貨攻略，已經下單了一堆，直接寄回家了，更方便選擇也更多。

如今，越來越多年輕人習慣在網上買年貨。大陸官方也開啟了網上年貨節，通過將各地、各電商平台和商家的線上促銷活動串珠成鏈、集鏈成群，形成一個規模龐大的年貨市場。

「相比去年，消費者今年的消費意願較為偏向特色年貨商品，如櫻桃、酒水、黃金珠寶等。」交個朋友相關負責人說。 　　

鯨靈集團副總裁&供應鏈中心總經理滄海表示，保健類商品和戶外鞋服表現出了更強勁的增長勢頭，說明當下用戶對於健康的訴求非常強烈，未來還有很大的增長空間。 　　

線上年貨抹平了地理鴻溝，各地特產跨越山海，豐富了Z世代的年貨清單。 　

辛選相關負責人介紹，從數據上看，各地的地標特產在此次年貨節中更受歡迎，東北大米、內蒙古牛羊肉、廣式臘腸、川渝火鍋底料等都是熱銷產品，其中一款厄瓜多大蝦銷售額超過6400萬元人民幣。 　　

比起普通的年貨款、禮盒款，更多的聯名款、定制款出現在了直播間，也讓傳統老字號煥發新生。來自杭州的老字號姚生記通過擁抱直播電商，在Z世代群體又圈了一波粉。 　　

「這些天我們接到了來自五湖四海的訂單，近幾天工廠都在連夜加班。直播把產品推向了更廣闊的舞台。」姚生記相關負責人表示，今年聯動直播電商推出了多款定制禮盒，比如國潮國風款，都取得了不錯的反響。

年貨 直播 電商

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