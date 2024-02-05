房地產「白名單」南寧、重慶獲放貸

近日，大陸城市房地產融資協調機制加快落地，南寧、重慶等地已將第一批房地產項目「白名單」推送至金融機構，有相關項目獲得新增貸款。

新華社報導，根據住房城鄉建設部和金融監管總局消息，廣西南寧已建立房地產融資協調機制，並向當地金融機構推送了第一批107個房地產項目「白名單」。「白名單」中的北投荷院項目已獲得民生銀行南寧分行人民幣3.3億元開發貸款。

這是住房城鄉建設部、金融監管總局召開城市房地產融資協調機制部署會後，首批獲融資的白名單項目。

與此同時，重慶通過房地產融資協調機制，梳理出第一批共314個房地產項目「白名單」，並向轄內28家主要銀行推送。

連日來，多地積極推進城市房地產融資協調機制落地。江西進一步細化明確協調機制的落實辦法、實施細則，穩步推進部門會商平台和政銀企合作平台的搭建工作；廣州正搭建政銀企溝通平台，推動房地產開發企業和金融機構精準對接；青島正從申報項目中篩選符合條件的項目向金融機構推送；內蒙古有關盟市正推送第一批項目名單，並籌備第二批項目名單。

在此之前，中國建設銀行已派出6個小組前往12個省市進行調研，將房地產企業項目合理融資需求落實落細，並與6家房企交換了信息，增進互信。「我們將組織各分行、各城市行，與各地協調機制和名單內房地產項目做好對接，精準解決問題、提供融資支持。」中國建設銀行公司業務部副總經理田建明說。

根據中國工商銀行消息，2024年1月，工行的房地產開發貸款繼續保持同比多增態勢。通過進一步優化信貸政策，工行還加大對優質非國有房企的項目融資支持力度。2023年11月以來，工行對非國有房企的開發貸款投放逐月提升。

多家銀行表示，在加快滿足「白名單」項目融資需求的同時，未來將加大對保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造等「三大工程」建設的金融支持力度，更好地支持剛性和改善性住房需求。