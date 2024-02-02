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A股掀回購增持潮 超過300家公司同日發布公告

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸A股掀起一波回購、增持潮，今年以來，已有近500家上市公司進行了回購，400多家上市公司的回購計畫正在實施中。（新華網）
大陸A股掀起一波回購、增持潮，今年以來，已有近500家上市公司進行了回購，400多家上市公司的回購計畫正在實施中。（新華網）

大陸A股掀起一波回購、增持潮，用實際行動集體維護公司股價穩定。根據財聯社報導，昨（1日）晚有超過300家上市公司發布回購及增持的相關公告。專家指出，回購潮是對市場「護盤托底」的一種行為，當回購並註銷的公司數量增多，是市場底部的重要訊號之一。

今年以來，已有近500家上市公司進行了回購，400多家上市公司的回購計畫正在實施中，也有多家上市公司董事長公開喊話，看好行業和公司發展，提議進行大手筆回購。

據報導，例如全球動力電池龍頭「寧德時代」1日晚間公告表示，自去年11月17日首次回購股票以來，截至1月31日，累計回購公司股份10,367,912股，占公司當前總股本的0.2357%，最高成交價為181.16元/股，最低成交價為146.31元/股，成交總金額為人民幣17億元。

製藥生醫公司藥明康德2日公告，擬以10億元回購股份，回購的股份將全數註銷並減少註冊資本，本次回購股份價格每股不超過人民幣100.9元。

另外，近日增持回購規模較大的包括，通威股份擬以10億元至20億元增持公司股份，涉及金額最大；凱萊英擬以6億元至12億元回購股份，三一重工董事長提議以6億元至10億元回購股份，中微公司董事長提議以3億元至5億元回購股份，三安光電董事長林志強提議再次回購5億至10億元等。

浦銀國際證券指出，過去十年，A股和港股出現回購潮的時機「大盤指數往往處於低位」，而回購潮結束後3個月內，大盤指數均錄得正回報。今年以來，無論是A股或港股回購都出現加速，1月回購金額較上季增加133%、15%，可能有助於A股和港股的資金面回升。

中國基金報報導，中國政法大學資本金融研究院研究員劉彪表示，回購註銷往往被認為是對市場「護盤托底」的一種行為，最直接的表現是提升股價，對市場有比較明顯的引領作用，能減少公司的一些現金，提高資金的利用效率。回購並註銷的公司數量增多，是市場底部的重要訊號之一。

深圳一家私募基金高層指出，目前大多數回購股份用於股權激勵或員工持股計劃，雖然有利於完善公司長效激勵機制，但相較而言，如果回購股份直接註銷，這樣可以提高每股收益，對相關公司的股價刺激會更大。

上市公司 大盤 港股

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