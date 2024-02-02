新疆旅遊業 3大數據強強滾

2023年，大陸新疆維吾爾自治區接待遊客2.65億人次，增長117%；實現旅遊收入2967.15億元（人民幣，下同），增長227%；機場旅客吞吐量首次突破4000萬人次，增長143.8%。

新華社報導，當前，2024年新疆兩會正在進行，在政府工作報告中，上述三項數據增速破百，反映新疆旅遊業發展的強勁勢頭，旅遊擴大就業、促進消費、富民惠民作用進一步顯現。

「新疆地域遼闊，自然風光獨特，歷史文化豐富，在旅遊開發方面，具有難得的優勢和巨大潛力。」自治區政協委員、新疆師範大學地理科學與旅遊學院教授玉素甫江·如素力認為，新疆要著力提升旅遊資源開發質量，增加旅遊產品附加值和體驗性，突出各景區特色和深度體驗價值，在優化傳統長線特色遊的同時，提供多樣化深度遊產品，吸引更多高端旅遊者。

阿克蘇地區庫車市老城區創新保護方式，融入現代生活，「蝶變」為網紅景點「龜茲小巷」，從無人問津到人氣滿滿，絡繹不絕的遊客為老城居民提供就業新選擇。「開特產店、經營民宿、就近就業，旅遊業發展給老城群眾帶來穩定的生活保障。」自治區人大代表、庫車市文化館副館長買買提·居買說。

打造天山明月城、和田約特干故城等一批沉浸式文旅項目，舉辦第六屆中國新疆國際民族舞蹈節、環塔拉力賽、草莓音樂節等系列活動……「文旅+演藝」成為新疆新時尚。自治區文化和旅遊廳副廳長余潔介紹，第十七屆新疆冬博會暨熱雪節期間，舉辦冬季冰雪文化旅遊系列活動1000餘項，簽約項目54個，總金額5.2億。

2024年，新疆將實施一批重點景區、精品線路基礎設施建設提升項目，積極創建邊境旅遊試驗區和跨境旅遊合作區，吸引大企業、大集團參與旅遊景區開發運營。力爭接待遊客3億人次，推動新疆由旅遊資源大區向旅遊經濟強區邁進。