手機廠突圍 瞄準蘋果空窗期

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

折疊螢幕依舊是2024年大陸各手機廠商致力發展的重點，成為品牌在市場保持競爭力的關鍵。在蘋果尚未入局的「空窗期」，也是大陸國產折疊手機另一種突圍高階市場的途徑。

小米摺疊手機MIX Fold 4將於今年5月上市，搭載第三代驍龍8處理器，預計支援衛星通信，屆時小米將成為華盤之後，第二家支援衛星通訊的折疊手機廠商。

鈦媒體報導，從華為、小米到OPPO、vivo、榮耀，幾乎所有的大陸國產主流手機品牌都已入局折疊手機市場。伴隨著供應鏈體系的完善，產品形態及價格體系也更為成熟，尤其是在解決了輕薄與性能的均衡性問題後，折疊手機在正在高階市場占據更多的市占，成為高階手機迭代的方向。

IDC中國高級分析師郭天翔表示，根據IDC在2023年11月預測數據，2024年大陸折疊手機市場預計出貨量在1,000萬支左右，年增幅仍會超過50%，延續快速成長的趨勢。

在這新一輪的比拚中，大陸國產供應鏈也在實現趕超和突圍，折疊手機門檻能如此快速地降低，更多國產元器件的應用也是關鍵點。

例如螢幕上，更多的品牌用上京東方、維信諾及天馬等大陸國產螢幕，顯示效果也直逼三星。從最新發表的全球AMOLED智慧型手機面板出貨量排名，也能看出大陸國產螢幕的崛起。

根據GSMArena最新爆料，小米最新一代橫向折疊螢幕MIX Fold 4已現身。該機內部型號爲N8，代號「Ruyi」（如意），如意是中國傳統的一種工藝寶品，象徵著順心如意。MIX Fold 4新機採用實體側邊指紋識別，雙潛望四攝全焦段，採用新技術新主攝，設計思路在前代的基礎上進行微創新，並且重量上控制的更好。

Fold 品牌 衛星通訊

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