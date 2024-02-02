京東方折疊面板超車三星

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸面板大廠京東方終結南韓廠商三星Display在可折疊面板市場出貨的霸主地位。（網路照片）
大陸面板大廠京東方終結南韓廠商三星Display在可折疊面板市場出貨的霸主地位。（網路照片）

顯示器供應鏈顧問公司Display Supply Chain Consultant（DSCC）發布調查報告指出，在2023年第4季的可折疊面板市場上出現重大變化，大陸面板大廠京東方終結南韓廠商三星Display的霸主地位，出貨量首次超越三星Display居第一。另外，在折疊面板採購量上，華為也超越了三星。

《快科技》報導，自2019年第3季進入可折疊市場以來，三星的出貨量一直處於領先地位，採購量也是處於第一的位置，然而這些都在2023年第4季分別被京東方和華為終結。

報告顯示，2023年第4季京東方占據了可折疊面板市場42%的市占，位居第一；三星則從第3季的76%斷崖下滑至第4季的36%，全球市占減少了40個百分點 。

此外，大陸另外三家可折疊面板供應商維信諾、華星光電、天馬的市占在2023年第4季度也都有明顯的提升，其中維信諾的市占已經接近15%。DSCC分析顯示，三星第4季度可折疊面板出貨量較前季下降了70%。

該機構表示，京東方市占的激增，很大程度上歸功於華為可折疊智慧型手機的大幅成長，第4季華為的採購量比前季成長了122%。

DSCC表示，由於三星折疊手機Galaxy Z Flip 5/Z Fold 5銷售不如預期，導致面板庫存大增，拖累了三星Display折疊面板出貨量大減，是三星市占率下降的另一個原因。

三星出貨量市占率從2023年第3季的76%，腰斬至2023年第4季的36%，市占率創2021年第1季以來新低季度。不過該機構預測，三星可能會在今年第1季重回榜首，並稱三星可能會在年內推出價格更低的可折疊手機，以解決Galaxy Z Flip面板的庫存問題。

在可折疊面板採購量方面，華為受益於Mate X5系列持續暢銷，採購量在2023年第4季猛增122%，採購量市占率從2023年第3季的不到10%，暴增至2023年第4季約31%，超越了三星，居於第一位。

另一家市場研究機構BCI的數據顯示，在2023年第4季的大陸折疊手機市場，華為憑藉51.23%市占，蟬聯大陸銷量第一。榮耀和三星分別以15.54%和15.23%的市占分別位列第二和第三位。隨後的第四到第六，分別是OPPO的11.48%、vivo的4.02%，和小米的2.5%。

市占率 庫存

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