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造車新勢力1月銷量出爐 華為問界首次拿下冠軍

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
華為終端BG CEO余承東去年12月在華為發布會現場介紹新推出的車款問界M9。（網路照片）
華為終端BG CEO余承東去年12月在華為發布會現場介紹新推出的車款問界M9。（網路照片）

多家新能源車企公布2024年1月汽車銷量成績單，其中，與華為合作推出問界品牌汽車的賽力斯公司1月新能源汽車銷量3.68萬輛，年增654.1%；若加上傳統燃油車後合計汽車銷量4.14萬輛，年增292.17%。顯示在華為加持下，賽力斯銷量暴增。

一財網報導，據AITO汽車微信公眾號消息，2024年1月，問界全車系交付新車3萬2,973輛，月增34.76%，其中問界在1月有高達24天都出現單日交付破千輛的成績，造就問界首次成為中國市場新勢力品牌月銷量冠軍。

問界新M7交付再創新高，單月交付3萬1,253輛新車，首次實現單月交付突破3萬輛。自2023年9月上市以來，問界新M7目前累計大定已超過14萬輛。

理想汽車公布，2024年1月，理想汽車共計交付新車3萬1,165輛，年增105.8%。自交付以來，理想汽車累計交付量達到66萬4,529輛。

理想表示，今年3月，家庭科技旗艦MPV理想MEGA將上市並交付，理想L7、理想L8和理想L9也將迎來2024年車款。

蔚來汽車公布1月交付新車1萬55輛，年增18.2%。截至目前，蔚來已累計交付新車45萬9,649輛。

極氪1月交付1萬2,537輛，年增302%。截至目前，極氪累計交付近21萬輛新車。

據零跑汽車官微消息，2024年1月，零跑汽車交付1萬2,277輛，零跑C10預訂超2萬3,500輛。零跑C11車系，2023年全年共交付8萬616輛，年增83.34%，累計交付達12.86萬輛。

2024年1月，小鵬汽車共交付新車8,250輛，年增58%。目前小鵬X9已在全國超100座城市啟動規模交付，累計交付達2,478輛，其中Max版本選購比例近70%。

在傳統車企方面，吉利汽車在港交所公告，2024年1月之總銷量為21萬3,487輛汽車，創歷史新高，年增110%。

公眾號 品牌 理想汽車 蔚來汽車

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