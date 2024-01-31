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中國大陸2023年核能發電量占比4.86%

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
中國大陸2023年核能發電量占比4.86%。圖為建設中的海南核電基地「華龍一號」二期項目。（中新社）
中國大陸2023年核能發電量占比4.86%。圖為建設中的海南核電基地「華龍一號」二期項目。（中新社）

中國核能行業協會31日發布的資料顯示，2023年中國核能發電量占全國累計發電量的4.86%。

據了解，核電對中國目前電力燃料結構的貢獻仍然很小，僅佔國內總裝置容量的2.2%，是所有能源中最少的，落後於熱力(thermal)、水力、風能和太陽能等其他綠色能源，並且就實際發電量而言，2022年化石燃料發電提供中國近70%的電力，而核電僅提供5%。

上海證券報報導，2023年1-12月，全國運行核電機組累計發電量為4333.71億千瓦時，比2022年同期上升3.98%；累計上網電量為4067.09億千瓦時，比2022年同期上升4.05%。

截至2023年12月31日，中國運行核電機組共55台，裝機容量為57031.34MWe（額定裝機容量）。2023年1-12月全國共有2台核電機組投入商運。

2023年1-12月，全國累計發電量為89092億千瓦時；運行核電機組累計發電量為4333.71億千瓦時，占全國累計發電量的4.86%。

與燃煤發電相比，2023年核能發電相當於減少燃燒標準煤12339.56萬噸，減少排放二氧化碳32329.64萬噸、二氧化硫104.89萬噸、氮氧化物91.31萬噸。

2023年1-12月，中國核電設備利用小時數為7661.08小時，平均機組能力因數為91.25 %。

核電 核能 化石

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