陸四大資管公司走入歷史

據新華社報導，為響應官方機構改革方案，中國信達、中國東方和中國長城等三家資產管理公司（AMC）將於近期劃至中投公司。原來四大AMC之一的中國華融此前已劃入大陸中信集團，並於近期更名為中國中信金融資產。也就是說，25年前北京當局為處理四大國有銀行不良資產而成立四大資產管理公司將全數走入歷史。

中投公司是經大陸國務院批准設立的國有大型投資公司，該公司的資金來源於大陸國家外匯儲備，是全球最大主權財富基金之一。中投公司總部設在北京，註冊資本為2000億美元。截至2022年底，中投公司管理資產規模達1.24兆美元。

上海澎湃新聞報導，1999年大陸國務院批准設立中國華融、中國信達、中國東方、中國長城四大AMC，用以剝離、處置國有四大行等金融機構的不良資產。後來四家公司完成了股份制改革，同時中國華融、中國信達已在香港上市。

經過多年的發展，四大AMC均已發展為持有多張金融牌照的金融控股公司。中國信達、中國東方和中國長城三大AMC的第一大股東均為大陸財政部。

中國信達在大陸和香港擁有七家從事不良資產經營和金融服務業務的平台子公司，包括南洋商業銀行、信達證券、中國金谷國際信托、信達金融租賃、中國信達（香港）控股、信達投資、中潤經濟發展。截至2022年底，中國信達員工約1.4萬人，總資產高達人民幣1兆6,159.89億元。

中國東方在全大陸共設26家分公司，下轄中華聯合保險集團等十家一類子公司，業務涵蓋不良資產經營、保險、銀行、證券、基金、信托、信用評級和海外業務等，員工總數5萬多人。截至2022年底，中國東方集團總資產達人民幣1兆2,479億元。

中國長城目前服務網絡遍及大陸全國30個省、自治區、直轄市和香港特別行政區，設有32家分公司，旗下擁有長城華西銀行、長城國瑞證券、長生人壽保險等八家控股公司。

此前，國際評級機構穆迪（Moody's）全面下調大陸四大國有資產管理公司（AMC）評級，當中，中國華融長期發行人評級由「Baa3」下調至「Ba1」，降至非投資級（俗稱為垃圾級）；長城資管由「Baa1」下調兩級至「Baa3」。評級較高的中國信達和東方資管，均雙雙失去「A3」評級，前者被降至「Baa1」，後者更連跌兩級至「Baa2」。

穆迪解釋，由於中國經濟增長放緩，加上房地產市場持續承壓，AMC持續面臨盈利能力、資產質量和資本狀況的三方面壓力，而降級是反映預期中國政府對AMC的支持力度減弱。