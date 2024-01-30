精博台商專欄／台商處置土地 法令趨嚴

經濟日報／ 陳冠辰（精博國際顧問執行副總）

大陸台商處置土地廠房的相關法令已越趨嚴格，若有不慎都需付出高額成本才能收拾，如今各地政府為充分發揮土地資源的使用效益，不論採直接轉讓或以公司股權交易間接處理，對於土地使用權的移轉都有了更多的規定。

大陸國務院於2019年7月頒布了《關於完善建設用地使用權轉讓、出租、抵押二級市場的指導意見》，促使各地方政府建立產權明晰、市場定價、信息集聚的土地二級市場，讓土地資源的轉讓訊息公開並受監管的交易平台，提升交易安全。此平台目前並非強制性，企業仍可自行尋找買方進行交易，自行簽定轉讓合同後遞件申請過戶，但伴隨各地政府對該指導意見執行配套措施的頒布，無論是自行交易或在此平台買賣，為創造有利於地方發展的產業，已有更多的轉讓資格條件要求，相對的也會提升交易難度與過戶時間，合同談判時需注意此變數影響。

如2022年蘇州市政府公告蘇府規字〔2022〕6號進一步完善國務院該指導意見的實施意見文，其擴大了土地使用權的轉讓形式、明確建設用地使用權轉讓條件，當地多政府部門也對涉地股權轉讓形成聯合監管，在建設用地使用權轉讓的同時，新的受讓方須與縣（區）級人民政府（管委會）簽立投資發展監管協議，以規範新受讓方未來的投入產出、稅負貢獻等有無達到原定要求，故不僅買方準入資格要先受政府審查，該買方未來的產出亦受一定的監督，而昆山也有著類似的規定，已不再是有買方、價格好就一定能順利成交，因此有意於土地轉讓的企業，要瞭解此新的規定先做好問題的釐清及準備，避免未來交易糾紛，以利於土地使用權轉讓的處理。

諮詢電話（02）8732-9797。

國務院 管委會 台商

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