華為智慧車新公司 取名「引望」

綜合陸媒引述大陸工商資訊平台天眼查資料顯示，華為近期申請註冊多枚商標，包括「引望」、「引看」、「引眾」、「INVISOL」與「INNOWARD」等，國際分類包括科學儀器、運輸工具等，當前商標狀態均為等待實質審查。上海證券報引述華為車BU有關人士說法證實，「引望」商標就是華為公司的智慧汽車部門（車BU）成立的新公司。

此前，華為已成立深圳引望智能技術有限公司，註冊資本人民幣10億元。法定代表人為鄭麗英，經營範圍含智慧車載設備製造與銷售等。

上述華為車BU有關人士表示，目前未確定「引望」字樣以後會不會在合作夥伴的車上體現等合作具體事項。該人士透露，「引望」的寓意目前也沒有官方解讀，大概有「引領產業希望之路」的含義。

據了解，引望落地意味華為欲打造股權多元的技術平台，也是華為智慧車業務更好服務產業的第一步，將裝載華為車BU目前的技術和資源，目前還是華為全資，但華為此前表示後續希望隨著更多車企夥伴加入。

證券時報此前引述知情人士說法，新公司作為公共平台，將為智選車業務提供智慧系統及組件解決方案，智選車將是新公司的重要客戶。引入戰略行業夥伴，是給華為智慧汽車解決方案裝上「火車頭」。

華為不斷擴大其「汽車朋友圈」，除了和賽力斯合作的問界之外，還有和奇瑞合作的智界，和北汽、江淮也有合作，共有「四界」。

近期華為車BU業務與主流車企頻頻合作。去年11月，華為與長安汽車簽署投資合作備忘錄，雙方將成立新合資公司。

對該項合作，長安汽車董事長朱華榮16日透露雙方將不從事整車業務、而是持續推進與其他戰略夥伴的合作，打造具備成本優勢、超級體驗的產品；東風嵐圖在22日宣布與華為簽署戰略合作協議，雙方將根據各自領域優勢打造合作車型。