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兩岸微流行／吉林氫能產業 建立產銷體系

聯合報／ 記者賴錦宏
大陸吉林積極推動綠氫、綠氨等氫基綠色能源產品製造。圖為吉林第一部氫燃料電池大客車。（騰訊新聞）
大陸吉林積極推動綠氫、綠氨等氫基綠色能源產品製造。圖為吉林第一部氫燃料電池大客車。（騰訊新聞）

吉林省長胡玉亭近日表示，將重點實施「吉氫入海」工程。吉林省已與上海達成共識，率先推動「吉氫入滬」工程。

二○二二年啟動「氫動吉林」行動後，透過風光製作綠氫、綠氨、綠醇一體化項目，吉林省氫能產業發展漸形成聚集優勢。胡玉亭表示，要促進綠電八成以上就地轉化為實體產品，推動新能源與優勢產業融合發展。

今年吉林省將「氫動吉林」行動拓展為「氫動吉林」、「醇行天下」行動，旨在壯大氫基化工產業，推動綠電變綠氨、綠色甲醇、綠色航煤等，延伸氫能產業鏈。

此外，吉林省今年將重點實施「吉氫入海」工程，即將氫基綠色能源產品送往上海等沿海經濟發達地區或外銷，推動建構更完善的氫能產業「產供銷 」體系。

胡玉亭指出，今年吉林省將推動一批人民幣十億元級和百億元級的「綠電+綠氫+綠氨+綠色航煤」項目及氫能裝備製造項目。同時加速興建千萬千瓦級綠能產業園區，以綠色零碳、電價優勢吸引企業入園投資，把綠電打造成招商引資的獨特優勢。

包括國家電投長春氫能產研基地計畫及其一○○MW級PEM製氫設備中試產線、一汽氫能車輛、延邊國泰新能源氫燃料客車，加速發展再生能源製氫主要企業，推動燃料電池引擎、燃料電池電堆、氫能燃料內燃機、Ⅳ型高壓車載儲氫瓶等項目，形成電解水製氫成套設備產業化能力。

上海 電價 再生能源

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