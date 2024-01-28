搶救房市 廣州120平方公尺以上住房不再限購

為搶救房市，廣州市政府辦公廳27日發布《關於進一步優化本市房地產市場平穩健康發展政策的通知》，除提出繼續加大住房保障力度、支持房地產項目合理融資需求、優化限購、強化房地產市場監管等措施。其中最是矚目的一點是，購買建築面積120平方公尺以上（不含120平方公尺）住房，將不納入限購範圍。

第一財經指出，此次廣州對限購的新一輪優化新政是自2023年9月調整限購範圍以來，廣州第二次對限購政策進行精準鬆綁。當時，廣州規定，除越秀、海珠、荔灣、天河、白雲（不含江高鎮、太和鎮、人和鎮、鐘落潭鎮）、南沙等區限購外，其餘地區不再設定限購條件。在前述限購區域內，廣州戶籍家庭限購2套房、單身限購1套，非廣州戶籍須連續繳納2年社保可購房1套。

廣東省住房政策研究中心副主任李宇嘉認為，廣州本次放鬆對120平方公尺（約為36.3坪）以上住房的限制，在需求端減少了限購區域內的大戶型購房的限制條件，支持「賣一買一、租一買一」，這都有利於推動改善性需求適時入市，也符合中心區改善型需求佔比大的特徵。

李宇嘉舉例稱，在廣州市天河區，2023年的新房交易套均面積為130平方公尺／套，以改善型需求為主導；疊加供應量的明顯增長，導致目前天河供求比為1.75：1。新政鬆綁對戶型的限購政策，有助於消化庫存的同時，推動剛需和改善型住房需求的循環，新房和二手住房的循環，租賃和交易的循環等，促進供應和交易兩旺。

除對大面積住房限購的放鬆外，通知還規定，在限購區域範圍內，居民家庭將自有住房用作租賃住房並辦理房屋租賃登記備案手續的，或者在廣州市存量房交易系統取得房源資訊編碼並掛牌計畫出售的，購買房屋時相應核減家庭住房套數。

廣州一資深中介人士稱，新政之下，「實際等同全面放寬限購」，只要把手中的房子掛牌，或是辦理出租，就能獲得新的購屋名額。

諸葛房地產數據研究中心分析師王小強（Wang Xiaoqiang）表示，此舉顯示民眾可以購買任意數量的同等面積的公寓，無論他們是否已經擁有一套。「廣州是第一座大幅放鬆限購政策的一線城市，這將有助於加快減少住房庫存，促進房地產市場的活躍。」

易居研究院研究總監嚴躍進分析，廣州本次的鬆綁說明在去年認房不認貸、房貸雙降等基礎上，各地會繼續調整優化購屋政策，預計今年政策進一步寬鬆，其他三個一線城市放鬆機率也增大，增強了市場對限購進一步調整的預期。

在廣州發布該新政前一日，大陸住建部在26日房地產融資協調機制部署會議上提出，要堅持因城施策、精準施策、一城一策，用好政策工具箱，充分賦予城市房地產調控自主權，各城市可以因地制宜調整房地產政策。

另，路透報導，大量的住宅供應增加廣州房市的壓力。據中國房地產訊息公司12月報告指出，廣州住房去庫存周期為18.5個月，高於上海的10個月。官方數據顯示，去年12月份的新房價格也連續第12個月年比下降。而廣州市計畫提供1萬套經濟適用房和10萬套廉租房，並為1.8萬戶家庭提供租房補貼。

大陸近來推出多項支持措施，例如為開發商提供更多的現金、降低住房抵押貸款利率以及放寬購房規定。然而，整體市場幾乎沒有回穩的跡象，且政策持續性不夠，銷售持續疲軟，開發商違約現象也增多。