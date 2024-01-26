陸央企領漲 上證站回2900點

聯合報／ 記者林茂仁／綜合報導
大陸A股昨（25）日放量暴漲，上證綜指大漲3%。（本報系資料庫）
大陸A股昨（25）日放量暴漲，上證綜指大漲3%。（本報系資料庫）

人行宣布降準利多題材持續延燒，大陸Ａ股昨天放量暴漲，上證綜指大漲百分之三，一舉收復二千九百點大關，尤其中字頭的央企股票全線爆發，多檔央企攻上漲停板，超級大型股中石油時隔八年半再度攻上漲停板，受到關注。

澎湃新聞報導，Wind統計顯示，滬深兩市及北交所呈現全面上漲態勢，共四八八四家股票上漲，四二二家下跌，平盤有三十四家。滬深兩市成交金額人民幣八九一五億元，較前一交易日大增人民幣一二四六億元。上證綜指漲百分之三，收二九○六點；深證成指漲百分之二，收八八五六點。

帶頭大漲的是中字頭股票，主要原因是掌管央企的大陸國資委廿四日表示，將進一步研究把市值管理納入中央企業負責人業績考核；其次，大陸證監會廿三日表示，要大力提升上市公司品質和投資價值，構建中國特色上市公司估值體系（簡稱中特估）。

投資人認為，央企市值列入業績考核，勢必讓中字頭的央企股票大漲，而中特估也是以央企為主，在在都讓央企股票成為投資人追捧的標的。昨天除了中國石油、中國聯通、中國交建都強勢漲停外，包括中國鐵建、中國電信等央企股票都大漲支撐Ａ股大盤強力拉升。

國泰君安表示，滬深兩市迎來普漲行情，滬指在石油、房地產、保險、中字頭等權重板塊拉升下大漲百分之三，國常會釋放穩定市場信心強烈信號後，人行、證監會、國資委密集發布利多，均有利於提升投資者信心，下一階段Ａ股市場有望進入震盪階段，短期來看以中字頭為代表的權值股漲幅較大，後續可適當關注低位階股票補漲機會。

國海證券指出，國資委把市值管理成效納入對中央企業負責人的考核，將引導央企負責人更加重視控股上市公司的股價表現。

上市公司 上證綜指

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