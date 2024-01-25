陸射四箭 挺香港金融中心

在香港國際金融中心地位不斷受到挑戰的背景下，香港舉辦亞洲金融論壇AFF，北京金融主管官員在論壇上力挺香港國際中心，提出提升香港國際金融中心地位的四大舉措。香港財經官員則在會上強調，香港國際金融中心沒變。

第17屆亞洲金融論壇昨（24）日在香港舉行，這次論壇主題是「多邊合作 同譜新篇」。論壇約3,000名與會者中，有逾百名各地財經官員、國際組織和金融機構負責人。

中國金融監督管理總局局長李雲澤在論壇上致辭，特別強調香港是全球知名的國際金融中心，中國金融監管總局將繼續加強與香港方面的雙邊監管合作，在CEPA框架下不斷推進向港澳更高水平開放，不斷鞏固提升香港國際金融中心地位。

李雲澤還提出增加香港國際金融中心地位活力和競爭力的四大舉措，包括進一步深化大陸與港澳金融市場的互聯互通；支持提升大陸銀行業、保險業對港澳的開放水平；支持香港鞏固離岸人民幣業務樞紐地位；支持中資金融機構扎根服務香港本地市場。

這是三天之內，北京中央官員再一次力挺香港國際金融中心地位。大陸國家副主席韓正22日在北京會見英國滙豐集團主席杜嘉祺，就表示中國正要推進金融高水平對外開放，北京中央政府全力支持香港政府推進國際金融中心建設，希望滙豐集團用好自身優勢，深化同中方互利合作，為鞏固提升香港國際金融中心地位作出新的貢獻。

北京官員接連力挺香港國際金融中心，應有雙重背景，一是香港經濟一年來遭遇內外夾擊，內有樓股雙跌、消費萎靡，外有外資撤走，國際特殊地位被新加坡取代，及香港已成「國際金融中心遺址」之說；二是中共中央黨校專設「金融高質量發展專題研討班」，主要領導人全部出席開班儀式，要就此推開「金融強國」建設。

香港財經官員在論壇上，則強調香港作為國際金融中心的「兩個沒有變」，即本質沒有變、優勢沒有變。提出此論的港府財經事務及庫務局局長許正宇，會後回應大陸民間有說香港是國際金融廢墟時稱，香港作為國際金融中心，具有其他金融中心沒有的獨特性，比如全球首100家最大的銀行，超過70家已在香港落戶。除了國際性的優勢，香港亦有綜合性優勢，例如香港亦有非常多的保險機構，全球前20大的保險機構，當中有超過一半也在香港落戶，此綜合性也充分體現香港國際金融中心的底氣。