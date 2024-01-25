馬雲大買阿里股票 躍最大股東

經濟日報／ 記者林宸誼黃國樑／綜合報導
馬雲大幅增持阿里股票，取代軟銀成為阿里最大股東。（本報系資料庫）
馬雲大幅增持阿里股票，取代軟銀成為阿里最大股東。（本報系資料庫）

阿里巴巴集團創始人馬雲、董事會主席蔡崇信日前大幅增持阿里股票。有消息人士昨（24）日透露，在大約半年前，馬雲持股比率大約4.5％，就已超過軟銀，成為阿里巴巴集團第一大股東。

華爾街見聞報導，一份證券備案文件證實，蔡崇信在去年第4季透過其Blue Pool Management 家族投資平台購買了價值約1.51億美元的阿里巴巴在美國上市的股票。

紐約時報報導則稱，馬雲在去年第4季也購買了價值5,000萬美元的阿里香港上市股票。該報導還稱，近幾個月來，馬雲一直在買進阿里巴巴的股票，蔡崇信也是如此。

市場分析指出，創辦人大幅增持，體現了對阿里未來發展、對管理團隊及策略方向充滿信心。

在此利多消息激勵下，阿里巴巴美股23日飆漲7.9%，其港股24日則大漲7.3%，累計23、24日阿里港股漲幅高達10.9％。

南華早報援引摩根士丹利此前一份研究報告稱，根據估算，軟銀對阿里的持股已經從2022年12月時的6%~7%，下降至2023年5月的不足0.5%。

據悉，軟銀因為願景基金的資金需求過於巨大，過去幾年持續出脫最為賺錢的阿里股票以彌補願景基金的巨額投入。

此消彼長下，目前馬雲已取代軟銀成為阿里巴巴最大股東。紐約時報引述消息指出，2023年第4季，馬雲購買約5,000萬美元阿里巴巴股票，持股比例超過2021年底報告的4.3%。

值得注意的是，去年11月，馬雲家族信託曾披露一份「減持阿里股份」的遠期規劃，被外界誤讀為立即拋售。對此，阿里内網澄清：「馬雲一股都沒有出售」。

馬雲辦公室律師曾回覆稱，該次披露的出售計畫是遠期規劃。該計劃目前沒有發生實際減持。馬雲堅定看好阿里，目前股價遠低於阿里實際價值，仍會堅定持有阿里股票。

馬雲自從2020年10月出席「外灘金融會議」公開批評大陸金融監管系統後，阿里旗下的螞蟻集團在上市前夕遭到喊停，引來市場各種猜測，之後馬雲甚少出現在公眾視野，去年更放棄螞蟻集團控制權，似乎與阿里及螞蟻系保持距離。

自阿里巴巴2014年在紐交所上市以來，馬雲進行過多次減持。財報顯示，馬雲的大規模減持始於2017年。2017年，馬雲持股從7.8%降至7%，2018年降至6.4%，2019年降至6.2%，2020年降至4.8%，低於5%的揭露紅線。此後，阿里巴巴不再公開揭露馬雲的持股。

紐約時報 螞蟻

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