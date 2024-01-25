閩台貿易額 累計突破1.5兆元

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
根據福建當局發布，閩台貿易額累計突破人民幣1.5兆元。圖為福建省連城縣廟前台商投資工業集中區，眾多台商棒球企業正趕工生產國內外的訂單。（中新社）
根據福建當局發布，閩台貿易額累計突破人民幣1.5兆元。圖為福建省連城縣廟前台商投資工業集中區，眾多台商棒球企業正趕工生產國內外的訂單。（中新社）

大陸福建省省長趙龍23日在福建省第十四屆人民代表大會第二次會議上作政府工作報告時表示，2023年福建新設台企戶數和實際利用台資規模保持大陸首位，閩台貿易額累計突破人民幣1.5兆元。

新華社報導，趙龍說，2023年，閩台融合再譜新篇，兩岸同胞愈走愈近、愈走愈親。福建省深入貫徹《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》，推動發布實施意見，發布首批15條政策措施。

此外，福建加快基礎設施應通盡通，向金門供水累計超3000萬噸，廈金望嶝變電站投產，廈門第三東通道開工建設。促進6個台灣農民創業園連續6年包攬大陸國家考評前6名，研製發布181項兩岸共通標準。支持基層民眾交流交往，引進台灣鄉建鄉創團隊132支，海峽兩岸交流基地增至26家、居大陸首位。

展望2024年，趙龍表示，福建省將持續深化經貿合作，打造兩岸經濟融合示範模式。拓展對台連接通道，推動加密「小三通」航線、閩台空中直航連接，加快推進閩台與長三角、粵港澳大灣區和中西部運輸通道建設，推動共建兩岸物流集散中心，促進對台客貨運樞紐設施提級擴能。

同時，優化涉台營商環境，依法依規放寬台資台企市場准入限制，建設兩岸標準共通服務平台，支持海峽股權交易中心深化「台資板」建設，完善台胞台企權益保障協調聯動機制。

福建省還將著眼加快建設台胞台企登陸第一家園，打造兩岸社會融合示範模式。鼓勵更多台胞投身生態環保、鄉村振興、社會公益、司法服務等各項事業，建設台胞社會參與實踐地。優化在閩台胞子女申請就讀中小學和公立幼兒園流程，擴大大專院校對台招生規模，合作興辦職業學校，建設台胞求學研習集聚地。

同時推動台胞在閩就醫、購房、養老服務、社會救助等享受當地居民待遇，建設台胞宜居宜業首選地。完善海絲中央法務區、海峽兩岸仲裁中心等涉台服務功能，建設涉台司法服務優選地。

福建 司法 物流

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