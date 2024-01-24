大陸放寬經營性物業貸款 可用於房企還債

在中國車載電池市場，寧德時代新能源科技（CATL）的地位出現動搖。在不使用鎳、實現低價的「磷酸鐵鋰（LFP）」電池領域，首位寶座被比亞迪（BYD）奪走。在世界範圍內與日本和韓國企業展開較量的背景下被乘虛而入。寧德時代將向國內外汽車企業推銷以快速充電為賣點的磷酸鐵鋰電池新產品，希望捲土重來。

2024-01-24 17:30