快訊

長榮航機師醞釀春節罷工 勞資今調解公司釋善意「允諾檢討」

超狂阿嬤「把狐狸當狗養」渾身肥肉炸成瓦斯桶！真身曝光萬人嚇壞：是千年神獸

王志安上賀瓏夜夜秀糗了 移民署認定違法：註銷入出境許可證 境管一年

陸宣布2月5日降準兩碼 釋4.4兆活水救經濟

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝24日宣布，人行將於2月5日下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供長期流動性約人民幣1兆元（約合新台幣4.43兆元）。記者陳政錄／攝影
中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝24日宣布，人行將於2月5日下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供長期流動性約人民幣1兆元（約合新台幣4.43兆元）。記者陳政錄／攝影

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝24日宣布，人行將於2月5日下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供長期流動性約人民幣1兆元（約合新台幣4.43兆元），和將於明天下調支農支小再貸款、再貼現利率0.25個百分點，並持續推動社會綜合融資成本穩中有降。

大陸國新辦24日召開記者會，由人行行長潘功勝，副行長、大陸國家外匯管理局局長朱鶴新，副行長宣昌能，介紹貫徹落實中共中央經濟工作會議部署、金融服務實體經濟高質量發展情況。

在回答記者提問時，潘功勝說，當前貨幣政策仍有足夠的空間，大陸將平衡好短期和長期、穩增長和防風險、內部均衡和外部均衡的關係，強化逆週期和跨週期調節，為經濟運行創造良好的貨幣金融環境。

他接著預告，人民銀行將於2月5日下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供長期流動性約人民幣1兆元；明天將下調支農支小再貸款、再貼現利率0.25個百分點，並持續推動社會綜合融資成本穩中有降。

另就媒體關注物價數據，潘功勝說，在全球高通脹背景下，大陸物價運行總體平穩，沒有通脹和通縮問題，2021年、2022年CPI漲幅分別是0.9%和2%。

他說，人民銀行將強化跨週期和逆週期調節，為經濟增長和物價穩定營造良好的貨幣金融環境。一是把維護價格穩定、推動價格溫和回升作為把握貨幣政策的重要考量。要堅守貨幣政策目標，保持貨幣幣值穩定，並以此促進經濟增長。二是優化金融資源投向。三是加強政策協調配合。

日前，中共總書記習近平倡議建立「中國特色金融發展之路」，但陸港股連日不振，在經濟復甦力道不如預期下，外媒彭博社等報導曾重提，中共中央正考慮推出一系列工具救市，包括設立規模達人民幣2兆元的股市平準基金等。

實體經濟 貨幣 中國人民銀行

延伸閱讀

陸人行宣布設信貸市場司 做好金融「五篇大文章」

北京出手救陸股 擬籌8.8兆護盤

中共頻出招仍難救經濟 學者曝台商在陸最大風險「紅線不明朗」

紅海危機破壞供應鏈遠超新冠 航運費上漲329%

相關新聞

陸宣布2月5日降準兩碼 釋4.4兆活水救經濟

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝24日宣布，人行將於2月5日下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供長期流動性約人民...

外媒：印度股市市值贏過港股 躍全球第四大股

由於國際資本近來陸續從大陸流出，加上香港股市跌跌不休。這讓印度股市市值首度超越港股，一躍成為全球第四大股市。

宣布降准後 陸人行行長預告推動政策利率LPR下調

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝24日在記者會上，突襲式宣布降准兩碼，和下調支農支小再貸款、再貼現利率的訊息。除此之外...

陸人行宣布設信貸市場司 做好金融「五篇大文章」

去年底中共中央金融工作會議提出，要好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章。在24日的一場記者會上，...

未來三年 大陸電池將佔據50%歐盟市場

根據瑞銀分析師評估，在大陸供應過剩的情況下，歐洲汽車製造商將增加進口廉價的大陸電池。2023年至2027年間，大陸電池公...

為了救市？ 陸擬將市值管理納入央企負責人業績考核

大陸股市近來持續不振。24日，大陸國務院國資委宣布，為了提高上市公司的質量，將進一步研究將市值管理納入中央企業負責人業績...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。