陸宣布2月5日降準兩碼 釋4.4兆活水救經濟

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝24日宣布，人行將於2月5日下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供長期流動性約人民幣1兆元（約合新台幣4.43兆元），和將於明天下調支農支小再貸款、再貼現利率0.25個百分點，並持續推動社會綜合融資成本穩中有降。

大陸國新辦24日召開記者會，由人行行長潘功勝，副行長、大陸國家外匯管理局局長朱鶴新，副行長宣昌能，介紹貫徹落實中共中央經濟工作會議部署、金融服務實體經濟高質量發展情況。

在回答記者提問時，潘功勝說，當前貨幣政策仍有足夠的空間，大陸將平衡好短期和長期、穩增長和防風險、內部均衡和外部均衡的關係，強化逆週期和跨週期調節，為經濟運行創造良好的貨幣金融環境。

他接著預告，人民銀行將於2月5日下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供長期流動性約人民幣1兆元；明天將下調支農支小再貸款、再貼現利率0.25個百分點，並持續推動社會綜合融資成本穩中有降。

另就媒體關注物價數據，潘功勝說，在全球高通脹背景下，大陸物價運行總體平穩，沒有通脹和通縮問題，2021年、2022年CPI漲幅分別是0.9%和2%。

他說，人民銀行將強化跨週期和逆週期調節，為經濟增長和物價穩定營造良好的貨幣金融環境。一是把維護價格穩定、推動價格溫和回升作為把握貨幣政策的重要考量。要堅守貨幣政策目標，保持貨幣幣值穩定，並以此促進經濟增長。二是優化金融資源投向。三是加強政策協調配合。

日前，中共總書記習近平倡議建立「中國特色金融發展之路」，但陸港股連日不振，在經濟復甦力道不如預期下，外媒彭博社等報導曾重提，中共中央正考慮推出一系列工具救市，包括設立規模達人民幣2兆元的股市平準基金等。