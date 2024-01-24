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李雲澤：大陸經濟發展「底子厚」　金融業總體穩健風險可控

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤24日表示，展望今年，經濟發展固然面臨一些困難和挑戰，但應該看到大陸經濟發展底子厚、經濟增長活力足，尤其是宏觀政策空間大，總體來看依然是有利條件強於不利因素。（圖／取自四川省政府官網）
大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤24日表示，展望今年，經濟發展固然面臨一些困難和挑戰，但應該看到大陸經濟發展底子厚、經濟增長活力足，尤其是宏觀政策空間大，總體來看依然是有利條件強於不利因素。（圖／取自四川省政府官網）

大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤24日表示，展望今年，經濟發展固然面臨一些困難和挑戰，但應該看到大陸經濟發展底子厚、經濟增長活力足，尤其是宏觀政策空間大，總體來看依然是有利條件強於不利因素。目前大陸金融業總體運行穩健、風險可控，完全有信心、有條件、有能力維護金融業健康穩定發展。

FX168財經網報導，李雲澤在第17屆亞洲金融論壇開幕式致辭時指出，2023年大陸經濟持續回升向好，圓滿實現5%左右的預期目標。從縱向看，增速比2022年加快了2.2個百分點。

從橫向看，該增速在全球主要經濟體中依然保持領先。從質量看，高階化、智慧化、綠色化轉型持續催生新動能，例如2023年新能源汽車產銷量占全球的比重超過了60%。從民生看，高質量發展的溫暖底色更加鮮明，2023年居民人均可支配收入年增6.1%，人均消費支出年增9%。

李雲澤提到，新形勢下，大陸將以金融供給側結構性改革為主線，引導金融機構回歸本源、聚焦主業，特別是要圍繞做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融和數字金融這「五篇大文章」。因勢利導，提升服務實體經濟的適配性。以金融強助力經濟強，以金融穩助力經濟穩，為中國式現代化建設提供更加有力的金融支撐。

李雲澤表示，下一步金融監管總局將全面強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，提升監管的前瞻性、精準性、有效性和協同性，協同各方依法將各類經營活動全部納入監管，加快構建完備有效的現代金融監管體系，推動金融高品質發展。

下一步，大陸將繼續堅持引進來和走出去並重，穩步擴大制度性開放，研究一批擴增量、穩存量、提質量的金融開放舉措，支持更多外資機構來華展業、興業。

李雲澤強調，未來大陸金融業更大力度吸引和利用外資的政策不會改變，對外資合法權益的保障不會改變，為外資提供更好營商環境的方向不會改變，金融業對外開放的大門將越開越大。

實體經濟 外資 養老金

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