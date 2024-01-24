網路遊戲管理法可能大修

大陸國家新聞出版署去年底發布「網路遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」的諮詢期在今年1月22日正式結束之後，即從網站撤下草案連結，相關連結已無法搜索顯示原文。對此，有分析形容，該情況並不尋常，本次措施可能會進行修訂。

過往在諮詢期結束後，草案意見稿仍會保留在政府網站上，且相對其餘已期滿的徵求意見檔案皆保留在政府網站。

路透報導，「網路遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」網頁在22日到期後，顯示為「很抱歉，您訪問的頁面不存在或已刪除！404」，即頁面不存在或已刪除。

海通證券分析師認為，刪除公告或表明新措施可能會有進一步的變化，或進行修訂；晨星分析師則指，其基本觀點預計政府將從最終規則中刪除第17條（禁止強制玩家對玩家）和第18條（施加支出限制）。

大陸國家新聞出版署尚未回覆此次網頁問題的相關原因。