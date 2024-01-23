中共頻出招仍難救經濟 學者曝台商在陸最大風險「紅線不明朗」

前陸委會副主委、東華大學公共行政學系榮譽教授高長23日在海基會經貿講座上指出，大陸投資低迷不振，雖然寄希望於消費，但在寬鬆貨幣政策下，物價仍然起不來。因此認為大陸經濟艱鉅。對於台商在陸投資，他認為最大風險或在反間諜法，「紅線在哪不明朗」，將來執行會否有誇大不清楚，成為不確定因素。

高長表示，大陸去年提高財政赤字佔國內生產毛額（GDP）比重至3.8%，財政支出要保持成長，並允許地方政府專項債。他說明，債券發行後要找中央銀行融資，白話就是「印鈔票」，算是大陸另類形式量化寬鬆（QE）。但鈔票印了，經濟起不來、物價起不來。

雖然大陸2023年推出擴張性政策，包括財政、貨幣政策，但效用不大，因為有效需求不足最大關鍵在房地產市場嚴重衰退。

在地方財政大部分仰賴土地轉讓收入下，地方政府的財政收入也受到房地產衰退嚴重影響。雖然大陸官方對於房市提出救濟措施，但在他看來無濟於事。

此外，高長提到大陸去年提出新經濟政策，代表中央要承擔更大的責任，特別對於半導體、電動車產業加大投資力度。高長說，對於中共重點式補助特定產業，可能會引起國際更多貿易摩擦。

高長認為中共但對於房地產行業則沒有積極解圍。他推測中共政府認為房產業務困境還在可以忍受的範圍，因此沒有積極要幫業者解圍，有意讓時間來消耗房地產的問題。「但如果房產繼續低迷，問題會更大。」他說。

至於外界熱議大陸會否步入如日本失落三十年的困境，高長認為大陸經濟體制與日本不同。他說，專制集權雖然不好，但在處理危機上，專制效率會比民主體制好得多，比如在債務風險造成系統性金融風險上，專制極權處理「失火」比較有效率。