中共對ECFA「切香腸式」下手 學者揭最慘結果恐變全面貿易戰

對於選後兩岸經濟合作架構協議（ECFA）前景，前陸委會副主委、東華大學公共行政學系榮譽教授高長23日對本報表示，認為陸方仍會以「切香腸」式逐步下手，並預計未來農漁產品、工具機等會是重點項目。他也提醒，雖然這些產品貿易額規模不大，短期正如經濟部所言影響小，但中長期來看，可能會造成產業外移必須要重視。

高長表示，原本中南部選民就是民進黨支持者大本營，過去ECFA就是陸方希望利用關稅優惠來吸引農民支持，但多年下來未得到效果，所以選後可能會往這邊下手；此外，工具機方面，因為大陸本身有自製能力，台灣出口量也不小，因此上述產品未來都是焦點。

高長提醒，在ECFA關稅優惠清單以外的農漁產品也必需注意，特別是台灣世界貿易組織（WTO）中已開放其他國家進口，但未開放給大陸的部分可能也會是目標。

但高長認為，大陸現階段還不至於全面停止ECFA，而是ECFA的優惠項目部分推進，讓台灣民眾持續感受到壓力。「會慢慢讓你覺得痛。」他相信陸方內部也在做準備，比如人民政協報近期釋出可能對相關農產品終止關稅優惠消息，也是看看台灣政府會有什麼回應。

高長說，如果一步一步加碼，就有可能變成全面貿易戰，這時候就需要考慮雙方的承受能力如何。但他認為不至於走到這地步。

回頭看台灣狀況，高長表示，2023年台灣對大陸貿易衰退很多，這一方面與中美貿易戰供應鏈調整有關，且大陸經濟本身衰退也有影響。但要注意，大陸出口從11月開始轉正，如果我們對大陸出口在11月與12月沒有改善的話，代表台灣受到影響較大；另外還有區域全面經濟夥伴協定（RCEP）等因素，「多種因素都是慢慢產生，不是一下子如何，就是蠶食鯨吞。」

蔡英文政府對於對陸出口占比下降視為政績之一，意味減少對大陸依賴。但高長認為，是否為此高興值得商榷。如果對大陸能有其他的替代出口方案，這或是好事，但「問題是台灣有嗎？」他說。

財政部資料顯示，台灣對大陸出口在總出口占比由2021年的42.3%，陸續將到2022年的38.8%，去年12月則為33.4%。而台灣在去年10月至12月對大陸出口額年增率分別為-3.6%、-6.3%與-6.4%。