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逐步退出大陸個金市場 花旗中國信用卡5月6日停止交易

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
花旗銀行（中國）23日公告，5月6日起，花旗中國個人信用卡將停止交易功能。（路透）
花旗銀行（中國）23日公告，5月6日起，花旗中國個人信用卡將停止交易功能。（路透）

美資花旗銀行（中國）23日發布公告稱，自5月6日起，花旗中國個人信用卡將停止交易功能，屆時將無法繼續用於消費支付等交易用途，同時該行也將逐步停止提供相關產品權益與服務。這是花旗在中國市場退出「個人銀行業務」的一部分，但在中國的對公業務不受影響。

據了解，花旗中國已與台資富邦華一銀行達成協議，將向其轉讓花旗中國個人銀行信用卡還款服務停止後仍未結清的信用卡分期還款餘額或欠款款項。

後續，在花旗中國個人信用卡還款服務截止日後，涉及到的仍未結清的信用卡分期還款餘額或欠款款項，需要在約定時間（「交割日」）後，向富邦華一銀行進行後續還款。

事實上，花旗銀行在大陸市場業務持續進行調整，去年還曾因此引起「花旗退出中國」的質疑。對此，花旗銀行在去年11月初曾發表聲明澄清並強調，「花旗在全球範圍對個人銀行業務進行戰略調整，包括將逐步關閉中國內地的個人銀行業務。該調整並不涉及企業與機構客戶業務，花旗將繼續堅定發展中國內地的企業與機構客戶業務。」

公開資訊顯示，花旗1902年就進入中國市場，2007年轉制成立本地法人機構花旗銀行（中國）。目前服務在陸約70% 的財富500強企業、300多家本地大型企業和眾多新興中型企業。花旗在大陸還有一家以提供金融信息服務為主的公司。花旗目前在中國大陸共有約7,500名員工，分布在12個城市。

花旗

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