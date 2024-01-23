消費不振 零售業出大事

為振興香港經濟，港府推出提振消費措施，如研究恢復開放深圳戶籍居民「一簽多行」赴港措施，以爭取大陸旅客多到香港消費；同時香港行政長官李家超宣布，本月起至5月將舉辦「日夜都繽紛」主題系列活動，並試圖邀請足球明星梅西赴港進行表演賽，以激發香港居民與遊客消費力。

香港民建聯上周五發布綜合消費者情緒指數轉弱為87，顯示香港民眾受到全球經濟、地緣政治局勢影響，消費信心仍弱；此外，香港新鴻基地產日前公告旗下一田百貨的沙田旗艦店將於農曆新年後縮減規模，讓香港前財政司司長曾俊華直呼走在街上都會感受到「香港零售業好大鑊（指出大事），前景相當困難」。

香港2023年11月零售業總銷貨價值的臨時估計為港幣342億元，年增15.9%。香港零售管理協會執行總監羅振邦表示，去年低基期，因此數字有所成長，但市況仍不算顯著上升，因赴港遊客仍未回復疫前水平，加上港人持續北上消費，影響當地零售與生意。

對於香港消費不振，有觀點認為跟港人北上消費有關。Costco在深圳的首家店於12日開業，便吸引香港市民北上消費；此外，北上買菜、北上至華強北買電子產品蔚為風潮，反而讓香港本地零售業者望洋興嘆。