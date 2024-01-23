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房市不振 斷供潮擴大 陸法拍屋大增3成6

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

中國大陸經濟成長放緩、房市不振，負面效應陸續顯現。據中國指數研究院昨發布數據顯示，截至去年十二月，大陸法拍屋掛拍數量達到七九點六萬戶，較前一年度大增廿一點四萬戶，增加百分之卅六點七，但成交拍品數僅十四點九萬戶，顯示房市「斷供潮」（中斷繳納貸款）有擴大趨勢，且「接盤俠」（房屋接手者）也未見成長。

據中國指數研究院資料庫監測，去年大陸法拍屋市場供給升溫顯著，掛拍量達七九點六萬戶，成交量十四點九萬戶，僅較前年微增二點○二萬戶，成交總額人民幣三○○四點一億元，與上年度持平。

其中，法拍屋類型以住宅、商業為主，合計百分之七十七，住宅卅八點九萬戶最多，較前一年度增十一點七萬戶，但成交率僅百分之廿五點四，年減百分之五點五。以地區來看，四川、廣東、河南、重慶及江蘇是大陸法拍屋掛拍數最多的省分，城市則以重慶、成都、鄭州、南寧、長沙排名前五，廣東的廣州、惠州、佛山排第六到八名。

綜合鈦媒體等陸媒報導，大陸法拍屋主要來源是借貸後無力償還的企業或個人，由於愈來愈多民眾因收入難以覆蓋房貸，導致其主動或被動斷供。另近年多家企業破產或債務暴雷，抵押物或公司財產進入清算程序的房屋數量增加。

值得注意的是，進入二○二四年，大陸也持續有指標性法拍案出現，例如京東拍賣官網預告，北京市第二中級人民法院將對成都環球中心部分房產進行法拍，起拍價人民幣十一點五億元，相當於打七折。

法拍屋 人民幣

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