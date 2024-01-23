景氣低迷 港股跌破萬5 上證創4年新低

中國大陸和香港景氣低迷，陸港股市近來跌不停。大陸Ａ股三大指數昨低開低走，盤中均下挫超過百分之三。截至收盤，上證綜合指數收跌百分之二點六八，報二七五六點三四點，再度失守兩千八百點關口，續創近四年新低。香港恒生指數昨也重挫三四七點，收報一四九六一點，跌穿一萬五千點關口。

大陸昨日股市交易行情顯示，當日Ａ股三大股指集體低開，開盤後呈震盪下行走勢。當日午後開盤，三大指數跌幅進一步擴大，上證綜指盤中失守兩千八百點關卡，一度走跌超過百分之三，創業板指盤中也跌超百分之三，深證成指盤中跌超百分之四。

近收盤時刻，三大股指跌幅有所收窄。截至收盤，上證綜指、深證成指、創業板指分別收跌百分之二點六八（或跌七五點）、三點五（或跌三○七點）、二點八三（或跌四八點）。上證綜指全日收市報二七五六點三四點，成交三五九九點一九億元人民幣，再度跌破兩千八百點關口。

從盤面看，大陸Ａ股各類別悉數收跌。在個股上，Ａ股五一八四股飄綠，僅一四七股飄紅，超過百股跌停。

此外，由於大陸一年期和五年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）維持不變，市場對降息預期落空，港股昨開市後轉跌，午後跌勢加劇，一度下跌五一四點，低見一四七九四點。恒生指數全日跌三四七點，收報一四九六一點，跌穿萬五關口，成交一一二一點八億港元。

彭博社報導，恒生中國企業指數一度下跌百分之二點九，逼近二○○五年以來最低水準，成為亞洲表現最差的主要股指之一，美團和騰訊等中國科技巨頭拖累最大。

紐時分析，中國危機深重的房地產業，加劇了中國經濟的困難，而且將危機蔓延至香港。在經歷了連續多年的無序擴張和從香港等外國投資者大肆借貸融資後，目前幾乎每一家中國的房地產開發商都已崩盤。

李強：加大資金入市

【記者黃雅慧／綜合報導】大陸股市近期慘跌，昨再失守兩千八百點關口，續創近四年新低。大陸總理李強昨主持國務院常務會議，強調要採取更有力措施，穩定市場和信心，加大中長期資金入市力度。市場關注大陸官方政策訊號，能否帶動陸股反彈。